Пропаганда, весілля в заповіднику й кав'ярня: що відомо про звільнення ексдиректора Лаври (відео)

Про звільнення ексдиректора Києво-Печерської Лаври Максима Остапенка стало відомо ввечері 21 травня. Колишній керівник заявив, що його викликали ввечері і вручили документ "в сутінках". В Міністерстві культури та стратегічних комунікацій зазначили, що звільнення відбулось через неналежне використання майна у заповіднику. Фокус розповідає, що відомо станом на сьогодні.

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В ефірі "Київ24" Максим Остапенко зазначив, що не має претензій до Міністерства культури та стратегічних комунікацій чи міністра особисто. Він розповів, що звільнення відбулось у вечірній час, о 20:30. Його викликали та вручили "так званий наказ про звільнення".

Остапенко також наголосив, що, на його думку, нині замість формування стратегії державної політики в сфері охорони культурної спадщини відбувається "полювання на відьом".

"Просто відбувається якесь полювання на відьом з якихось висмоктаних із пальця причин", — додав він.

Екс-очільник додав, що 2 травня йому було оголошено догану. Однак зміст доповідної записки, на основі якої вона була винесена, йому не надали. За словами Остапенка, ключовим питанням у цій догані стала робота кав’ярні, однак, за його твердженням, за неї відповідала заступниця з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлана Котляревська. До речі, відповідно до повідомлення міністерства з 22 травня 2025 року саме на неї покладено виконання обов’язків генерального директора Лаври.

В "УП Життя" розповіли, що, за повідомленням представників відомства на зустрічі з журналістами, Максима Остапенка звільнили через неналежне використання майна заповідника та проведення ремонтних робіт без погодження з міністерством. Аналогічні порушення вже фіксувалися Рахунковою палатою у 2021 та 2023 роках.

"Ми виявили певну кількість порушень з боку керівництва щодо утримання в неналежному стані майна, використання цього майна", – підкреслив голова комісії з перевірки Лаври Олексій Жуков

Одним із головних пунктів претензій стала кав'ярня, розташована у будинку намісника 19 століття – пам'ятці архітектури національного значення. Ця кав'ярня, яка працює майже 10 років, не мала "жодних правоустановчих документів", передбачених чинним законодавством. Попри зауваження, кав'ярня продовжувала працювати і у травні, хоча для її функціонування потрібні дозволи від профільного відділу Мінкульту та погодження від Фонду державного майна.

Директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури Володимир Шовніков підтвердив, що Максим Остапенко отримав догану саме через ситуацію з кав'ярнею. Йому давалися рекомендації щодо приведення приміщення у відповідність, зокрема, прибирання вентиляційних отворів для збереження пам'ятки.

Серед інших порушень Олексій Жуков назвав опоряджувальні, оздоблювальні та інші ремонтні роботи, що проводилися без погодження з управлінням. Остапенко пояснював їх як поточні роботи, що не потребують погоджень. Однак, за словами Жукова, для таких робіт необхідно розробляти наукову проєктну документацію, погоджувати її та отримувати дозволи.

Володимир Шовніков зазначив, що виставка "Мазепа. Стратегія європейської України" проводилася в келії, стіни якої були перефарбовані у "неприродній червоний колір". Однак це вважається пошкодженням пам'ятки.

"Пофарбування стін в інший колір не можна – це є пошкодженням пам’ятки. Це не просто пофарбування. Кожна пам’ятка має свою автентичність і має бути в такому вигляді в якому передавалася по охоронному договору", — зауважив він.

За інформацією Олексія Жукова, Максим Остапенко був призначений на посаду під час воєнного стану без конкурсу. У наказі про звільнення зазначені конкретні пункти контракту, які він порушив.

Звільнення Максима Остапенка: що відомо

Раніше Максим Остапенко повідомив про звільнення його із обійманої посади. Він додав, що останніми тижнями співробітники заповідника нібито "відчували тиск", пов'язаний з боротьбою за контроль над Лаврою.

В Міністерстві культури головною причиною звільнення директора Києво-Печерської Лаври Максима Остапенка назвали невиконання закону про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із центром впливу в Росії. Також там зазначили про слабку слабку позицію у процесі передавання культових споруд Православній Церкві України (ПЦУ).