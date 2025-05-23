Оперировали 6 часов: львовские медики спасли 4-летнего мальчика с большой опухолью печени

Во Львове у 4-летнего мальчика обнаружили большую опухоль печени. Опухоль занимала 2/3 печени и угрожала жизни ребенка: могла зайти речь о печеночной недостаточности и даже срочной трансплантации. Однако врачи провели шестичасовую операцию и спасли парня.

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Об этом рассказали в детской больнице Святого Николая.

Патологию у 4-летнего Юрчика из города Броды медики обнаружили случайно во время планового ультразвукового обследования. Никаких жалоб на самочувствие ребенок не имел, в то время как новообразование достигало уже 10 сантиметров в диаметре.

"Еще бы немного и новообразование начало бы давить на сосуды, питающие печень. А это привело бы к печеночной недостаточности и потребности в срочной трансплантации органа. Поэтому нужно было немедленно оперировать", — уточнили в больнице.

Хирургическое вмешательство провели уже через две недели после установления диагноза. Операция длилась шесть часов и была чрезвычайно сложной из-за риска сильной кровопотери.

Врачи разделили печень на три части и удалили наиболее пораженную. Во время операции использовали специальный аппарат Cell Saver — он очищает потерянную кровь и возвращает ее пациенту, что позволило избежать критических последствий. После медики сшили две здоровые части печени.

"Сейчас с Юрчиком уже все хорошо. Он улыбающийся и здоровый мальчик, которого ждет полноценная жизнь без ограничений", — рассказали в медучреждении.

Напомним, в ноябре 2024 года в Киеве впервые в мире провели операцию на сердцеребенку в первые минуты жизни. Несовместимый с жизнью порок сердца у ребенка обнаружили в утробе матери. Женщина приехала из Молдовы в Украину для проведения операции.

Ранее Фокус писал, что в столице прооперировали девочку, которая родилась с мужскими половыми органами. Медики устранили патологию и выписали пациентку из больницы.