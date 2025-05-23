Оперували 6 годин: львівські медики врятували 4-річного хлопчика з великою пухлиною печінки

У Львові у 4-річного хлопчика виявили велику пухлину печінки. Пухлина займала 2/3 печінки й загрожувала життю дитини: могла зайти мова про печінкову недостатність та навiть термінову трансплантацію. Однак лікарі провели шестигодинну операцію та врятували хлопця.

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Про це розповіли у дитячій лікарні Святого Миколая.

Патологію у 4-річного Юрчика з міста Броди медики виявили випадково під час планового ультразвукового обстеження. Жодних скарг на самопочуття дитина не мала, в той час як новоутворення сягало вже 10 сантиметрів у діаметрі.

"Ще б трохи і новоутвір почав би тиснути на судини, що живлять печінку. А це призвело б до печінкової недостатності та потреби в терміновій трансплантації органу. Тож потрібно було негайно оперувати", — уточнили в лікарні.

Хірургічне втручання провели вже через два тижні після встановлення діагнозу. Операція тривала шість годин і була надзвичайно складною через ризик сильної крововтрати.

Лікарі розділили печінку на три частини та видалили найбільш уражену. Під час операції використовували спеціальний апарат Cell Saver — він очищує втрачену кров і повертає її пацієнту, що дозволило уникнути критичних наслідків. Після медики зшили дві здорові частини печінки.

"Нині з Юрчиком уже все добре. Він усміхнений і здоровий хлопчик, якого чекає повноцінне життя без обмежень", — розповіли у медзакладі.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року у Києві вперше у світі провели операцію на серці дитині в перші хвилини життя. Несумісну з життям ваду серця у дитини виявили в утробі матері. Жінка приїхала з Молдови в Україну для проведення операції.

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