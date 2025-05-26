Могут ли забронированные мужчины выехать за границу во время военного положения: объяснение

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу во время военного положения. Однако есть категории, которые имеют такую возможность, например, забронированные работники. Они имеют право покидать страну, но только временно, в четко определенных случаях и при наличии документов.

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Об этом пишет "Украинская правда".

Забронированные работники: кто может выехать за границу

По "Правилам пересечения государственной границы", выезжать за пределы страны могут военнообязанные мужчины, которые имеют отсрочку от мобилизации или не подлежат призыву на службу во время военного положения. Забронированные работники относятся к первой категории.

Потенциально забронированные работники предприятий имеют возможность выезжать за границу как в командировку, так и в отпуск. Однако эти детали не закреплены ни в одном законе или постановлении, и о них можно узнать только из письменных объяснений Государственной пограничной службы, говорит адвокат Андрей Новак.

"Мы узнали об этом на практике и из ряда многочисленных обращений в Госпогранслужбу с просьбой предоставить разъяснения. Ранее работников не отпускали в отпуска за границу, потому что, мол, они забронированы предприятием именно для выполнения служебных обязанностей, то есть должны ехать только в рабочих целях. В середине 2024 года позиция Госпогранслужбы изменилась и теперь выезжать можно и в отпуск", — говорит юрист.

Однако такое разрешение не касается некоторых госслужащих. К ним относятся судьи, прокуроры, министры и их заместители, руководители государственных органов, депутаты местных советов. Полный перечень можно найти в пункте 214 "Правил пересечения государственной границы". Такие забронированные работники могут пересекать границу только с целью командировки.

Забронированные мужчины: какие документы нужны для выезда за границу

Для выезда забронированному не нужно просить письменного разрешения руководителя предприятия, однако он должен получить от него подписанный приказ о командировке или отпуске. В приказе должны быть указаны должность работника, период пребывания за пределами Украины и страна, куда будет выезжать.

"Этот приказ — внутренняя документация кадрового предприятия, ее используют и для командировок в пределах Украины. В каждом таком приказе должны быть указаны место и время, на сколько работник едет в командировку. К примеру, для встречи или участия в конференции. Или же это может быть приказ о предоставлении части ежегодного отпуска с указанием о пребывании в зарубежной стране с датами", — объясняет Андрей Новак.

Кроме того, забронированный должен иметь с собой военно-учетный документ с обновленными данными. Подойдет как бумажный документ нового образца со штрихкодом, так и электронный, который можно сформировать через приложение Резерв+. Его наличие поможет пограничникам проверить, имеет ли военнообязанный актуальное бронирование. Срок отсрочки не должен истекать быстрее, чем закончится отпуск или командировка.

К тому же мужчины в возрасте 18-60 лет во время военного положения обязаны показывать военно-учетный документ при пересечении границы по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Раньше, до появления возможности бронирования через Дію необходимо было иметь с собой еще выписку из приказа предприятия о бронировании. Но сейчас все такие выписки из приказов уже не имеют юридической силы. Все бронирования происходят в электронном виде, а подтверждение приходит в приложение Резерв+", — отмечает адвокат.

Итак, для выезда за границу забронированному нужны следующие документы:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ с указанием бронирования;

приказ о командировке или отпуске, подписанный руководителем предприятия.

Этот перечень подтвердили в Госпогранслужбе.

Решение о том, получит ли забронированный разрешение выехать, пограничники принимают на месте по результатам рассмотрения всех документов.

Напомним, для пересечения границы на авто необходимо иметь подготовленный пакет документов. В 2025 году существует несколько требований, которые должен выполнить водитель, чтобы беспрепятственно выехать из Украины и попасть на территорию другого государства.

Фокус также писал, что за незаконное пересечение границы можно отправиться в тюрьму на срок до 8 лет.