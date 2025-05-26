Чи можуть заброньовані чоловіки виїхати за кордон під час воєнного стану: пояснення

Чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Проте є категорії, які мають таку можливість, наприклад, заброньовані працівники. Вони мають право залишати країну, але лише тимчасово, в чітко визначених випадках і за наявності документів.

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Про це пише "Українська правда".

Заброньовані працівники: хто може виїхати за кордон

За "Правилами перетинання державного кордону", виїжджати за межі країни можуть військовозобов’язані чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації або не підлягають призову на службу під час воєнного стану. Заброньовані працівники належать до першої категорії.

Потенційно заброньовані працівники підприємств мають можливість виїжджати за кордон як у відрядження, так і у відпустку. Однак ці деталі не закріплені у жодному законі чи постанові, і про них можна дізнатися лише з письмових пояснень Державної прикордонної служби, говорить адвокат Андрій Новак.

"Ми дізналися про це на практиці і з ряду численних звернень до Держприкордонслужби з проханням надати роз'яснення. Раніше працівників не відпускали у відпустки за кордон, бо, мовляв, вони заброньовані підприємством саме для виконання службових обов'язків, тобто мають їхати лише в робочих цілях. У середині 2024 року позиція Держприкордонслужби змінилася і тепер виїжджати можна й у відпустку", — каже юрист.

Однак такий дозвіл не стосується деяких держслужбовців. До них належать судді, прокурори, міністри та їхні заступники, керівники державних органів, депутати місцевих рад. Повний перелік можна знайти у пункті 214 "Правил перетинання державного кордону". Такі заброньовані працівники можуть перетинати кордон лише з метою відрядження.

Заброньовані чоловіки: які документи треба для виїзду за кордон

Для виїзду заброньованому не треба просити письмового дозволу керівника підприємства, однак він має отримати від нього підписаний наказ про відрядження або відпустку. У наказі мають бути вказані посада працівника, період перебування за межами України і країна, куди виїжджатиме.

"Цей наказ — внутрішня документація кадрового підприємства, її використовують і для відряджень у межах України. У кожному такому наказі мають бути вказані місце і час, на скільки працівник їде у відрядження. До прикладу, для зустрічі чи участі у конференції. Або ж це може бути наказ про надання частини щорічної відпустки з вказівкою про перебування у закордонній країні з датами", — пояснює Андрій Новак.

Крім того, заброньований повинен мати із собою військово-обліковий документ з оновленими даними. Підійде як паперовий документ нового зразка зі штрихкодом, так і електронний, який можна сформувати через застосунок Резерв+. Його наявність допоможе прикордонникам перевірити, чи військовозобов’язаний має актуальне бронювання. Термін відстрочки не має спливати швидше, ніж закінчиться відпустка чи відрядження.

До того ж чоловіки віком 18-60 років під час воєнного стану зобов'язані показувати військово-обліковий документ під час перетину кордону за законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

"Раніше, до появи можливості бронювання через Дію необхідно було мати з собою ще витяг з наказу підприємства про бронювання. Але зараз всі такі витяги з наказів вже не мають юридичної сили. Всі бронювання відбуваються в електронному вигляді, а підтвердження приходить у додаток Резерв+", — зазначає адвокат.

Отже, для виїзду за кордон заброньованому потрібні такі документи:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ із зазначенням бронювання;

наказ про відрядження або відпустку, підписаний керівником підприємства.

Цей перелік підтвердили у Держприкордонслужбі.

Рішення про те, чи отримає заброньований дозвіл виїхати, прикордонники ухвалюють на місці за результатами розгляду всіх документів.

Нагадаємо, для перетину кордону на авто необхідно мати підготовлений пакет документів. У 2025 році існує кілька вимог, які повинен виконати водій, щоб безперешкодно виїхати з України та потрапити на територію іншої держави.

Фокус також писав, що за незаконний перетин кордону можна відправитись у в'язницю на строк до 8 років.