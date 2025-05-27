"Бездна, продвижение РФ и война на годы": Безуглая спрогнозировала будущее Украины

Довоенной жизни в Украине уже никогда не будет. Страну ждет полномасштабная война с продвижением российских войск на восток и атаками дронов с ИИ по мирным городам.

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Об этом написала в Telegram внефракционный народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

В ближайшее время Украину ждет бездна: полномасштабная война с продвижением оккупантов на восток. Продолжатся атаки дронами с искусственным интеллектом на города,

Далее она говорит о мировой войне, переделе всего мира, технологическом рывке человечества и полной перестройке взаимоотношений с интеграцией искусственного интеллекта.

"Жизнь тех, кто останется в живых. Смена государственных систем. Все это произойдет очень быстро. Каждый, кто сейчас имеет свободу, возможность и способность бороться, не опускайте руки", — подчеркнула политик.

Через несколько лет по ее заверениям, "мы не узнаем мир", а Украина станет такой, на которую способны ее граждане.

"Нужно удержаться. Удержать наше государство. Украины, которую мы знали, уже нет и никогда не будет — забудьте", — подытожила нардеп.

Напомним, украинские Силы обороны фиксируют накопление российских войск на границе с Черниговской областью. Наибольшая активность наблюдается в Курской области РФ.

Украинский дрон Nemesis ранее спасли два других беспилотника ВСУ. Оккупанты называют Nemesis "Бабой-Ягой", им руководит оператор с помощью Starlink.