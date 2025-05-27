"Безодня, просування РФ і війна на роки": Безугла спрогнозувала майбутнє України

Довоєнного життя в Україні вже ніколи не буде. На країну чекає повномасштабна війна з просуванням російських військ на схід і атаками дронів з ШІ по мирних містах.

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Про це написала в Telegram позафракційна народна депутатка України Мар'яна Безугла.

Найближчим часом на Україну чекає безодня: повномасштабна війна з просуванням окупантів на схід. Триватимуть атаки дронами зі штучним інтелектом на міста.

Далі вона говорить про світову війну, переділ усього світу, технологічний ривок людства і повну перебудову взаємин з інтеграцією штучного інтелекту.

"Життя тих, хто залишиться в живих. Зміна державних систем. Усе це відбудеться дуже швидко. Кожен, хто зараз має свободу, можливість і здатність боротися, не опускайте руки", — наголосила політикиня.

Через кілька років, за її запевненнями, "ми не впізнаємо світ", а Україна стане такою, на яку здатні її громадяни.

"Потрібно втриматися. Утримати нашу державу. України, яку ми знали, вже немає і ніколи не буде — забудьте", — підсумувала нардепка.

Нагадаємо, українські Сили оборони фіксують накопичення російських військ на кордоні з Чернігівською областю. Найбільша активність спостерігається в Курській області РФ.

Український дрон Nemesis раніше врятували два інші безпілотники ЗСУ. Окупанти називають Nemesis "Бабою-Ягою", ним керує оператор за допомогою Starlink.