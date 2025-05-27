"Війна виходить на новий рівень": розвідувальні дрони врятувала інша "пташка" ЗСУ (відео)

Два українські безпілотники опинились у пастці на фронті. На допомогу їм прилетів БПЛА, який у ворожій армії прозвали «Бабою-Ягою».

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Деталями та відео з поля бою 27 травня поділилась пресслужба 63 окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Унікальні кадри евакуації дронами наших розвідувальних крил з поля бою. Війна дронів виходить на новий рівень — рядовий Немезіс рятує рядових Лелеку і Мару. Насправді це була непроста і ризикована, але блискуче виконана операція пілотів ББС 63 бригади", — заявили у бригаді.

На відео видно, як один дрон чіпляє та підіймає у повітря інші.

Чим особливі ці "пташки"

Nemesis — це важкий український дрон, який російські окупанти називають "Бабою-Ягою". Він зв’язується з оператором за допомогою Starlink, тож може літати й на десять тисяч кілометрів.

Фото дрона Nemesis Фото: Мілітарний

Відомі такі його характеристики:

загальна вантажність — щонайменше 15 кілограмів;

здатність нести протитанкові, мінометні боєприпаси та протипіхотні міни;

можливість роботи у будь-яку пору доби та за будь-якої погоди.

Nemesis активно використовують для доставлення різних вантажів, наприклад води або ліків. На його рахунку — вже декілька десятків тисяч уражених цілей.

"Лелека-100" — це український військовий багатофункціональний безпілотний літальний апарат, створений із композиту скловуглеволокно для завдань з аеророзвідки, патрулювання, картографування місцевості з можливістю передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Він має електричний двигун, може працювати в умовах складної радіоефірної обстановки, у режимі навмисної постановки радіозавад або блокування систем супутникової навігації GPS/ГЛОНАСС.

Фото БПЛА "Лелека-100" Фото: Скриншот

Цю "пташку" можна запускати у будь-яку частину доби, за щільної хмарності та дрібного дощу (під дощем може літати не більш як 20 хвилин). "Лелека-100" вважається один з найкращих розвіддронів бригадного рівня, вона може коригувати вогонь артилерії на глибину до 50 кілометрів.

"Мара" — це розвідувальний комплекс українського виробництва, який складається з основних і змінних дронів та антени для керування польотами.

Фото дрона "Мара"

Його характеристики такі:

вага — приблизно 20 кілометрів;

дальність польоту — 45 кілометрів;

працює на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру 20 м/с.

Нагадаємо, 27 травня у ДСНС повідомили, що у Київській області знайшли уламки російської крилатої ракети Х-101. Це — стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля" з технологіями зниження радіолокаційної помітності.

27 травня у Defence Blog із посиланням на російські джерела проінформували, що у РФ почали серійний випуск нового ударного БПЛА "Голуб" з револьверним барабаном на 12 осколкових гранат.