Наслідки атаки РФ: на Київщині знайшли залишки ворожої ракети Х-101 (фото)

У Київській області поблизу залізничної колії знайшли уламки російської крилатої ракети Х-101. Для безпечного вилучення залишків на місце прибули сапери.

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Про це повідомила пресслужба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України у вівторок, 27 травня.

Фото: ДСНС

"На Київщині біля залізничної колії знайшли залишки ворожої ракети. На місце події прибули сапери. Фахівці встановили, що знайдені предмети – це безпечні залишки крилатої російської ракети Х-101", – уточнили в ДСНС.

Піротехніки безпечно вилучили знайдені уламки.

В ДСНС закликають мешканців регіону бути обережними та не торкатися підозрілих об'єктів. У разі виявлення таких предметів необхідно негайно повідомляти відповідні служби, аби уникнути ризику для життя й здоров’я.

Крилата ракета Х-101

Ця стратегічна крилата ракета класу "повітря–земля" з технологіями зниження радіолокаційної помітності активно застосовується Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну з 2022 року. Зокрема, Х-101 використовували під час масштабних обстрілів України 24–26 травня 2025 року.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ЗС РФ використовують оновлену тактику для обстрілів України, у якій об'єднали різні види дронів та цілеспрямовані атаки на конкретні об'єкти. Ще одна особливість атак — висота, на якій летять безпілотники.

Також 27 травня харківський депутат розповів про тактику ударів РФ по Харкову. Тим часом аналітики ISW пояснили, про що говорять масовані обстріли України у контексті планів РФ.