Последствия атаки РФ: на Киевщине нашли остатки вражеской ракеты Х-101 (фото)
В Киевской области вблизи железнодорожного пути нашли обломки российской крылатой ракеты Х-101. Для безопасного извлечения остатков на место прибыли саперы.
Об этом сообщила пресс-служба Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины во вторник, 27 мая.
"В Киевской области возле железнодорожного пути нашли остатки вражеской ракеты. На место происшествия прибыли саперы. Специалисты установили, что найденные предметы — это безопасные остатки крылатой российской ракеты Х-101", — уточнили в ГСЧС.
Пиротехники безопасно изъяли найденные обломки.
В ГСЧС призывают жителей региона быть осторожными и не прикасаться к подозрительным объектам. В случае обнаружения таких предметов необходимо немедленно сообщать соответствующие службы, чтобы избежать риска для жизни и здоровья.
Крылатая ракета Х-101
Эта стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с технологиями снижения радиолокационной заметности активно применяется Россией во время полномасштабного вторжения в Украину с 2022 года. В частности, Х-101 использовали во время масштабных обстрелов Украины 24-26 мая 2025 года.
Напомним, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВС РФ используют обновленную тактику для обстрелов Украины, в которой объединили различные виды дронов и целенаправленные атаки на конкретные объекты. Еще одна особенность атак — высота, на которой летят беспилотники.
Также 27 мая харьковский депутат рассказал о тактике ударов РФ по Харькову. Тем временем аналитики ISW объяснили, о чем говорят массированные обстрелы Украины в контексте планов РФ.