Последствия атаки РФ: на Киевщине нашли остатки вражеской ракеты Х-101 (фото)

В Киевской области вблизи железнодорожного пути нашли обломки российской крылатой ракеты Х-101. Для безопасного извлечения остатков на место прибыли саперы.

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Об этом сообщила пресс-служба Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины во вторник, 27 мая.

Фото: ГСЧС

"В Киевской области возле железнодорожного пути нашли остатки вражеской ракеты. На место происшествия прибыли саперы. Специалисты установили, что найденные предметы — это безопасные остатки крылатой российской ракеты Х-101", — уточнили в ГСЧС.

Пиротехники безопасно изъяли найденные обломки.

В ГСЧС призывают жителей региона быть осторожными и не прикасаться к подозрительным объектам. В случае обнаружения таких предметов необходимо немедленно сообщать соответствующие службы, чтобы избежать риска для жизни и здоровья.

Крылатая ракета Х-101

Эта стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с технологиями снижения радиолокационной заметности активно применяется Россией во время полномасштабного вторжения в Украину с 2022 года. В частности, Х-101 использовали во время масштабных обстрелов Украины 24-26 мая 2025 года.

Напомним, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВС РФ используют обновленную тактику для обстрелов Украины, в которой объединили различные виды дронов и целенаправленные атаки на конкретные объекты. Еще одна особенность атак — высота, на которой летят беспилотники.

Также 27 мая харьковский депутат рассказал о тактике ударов РФ по Харькову. Тем временем аналитики ISW объяснили, о чем говорят массированные обстрелы Украины в контексте планов РФ.