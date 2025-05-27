"Война выходит на новый уровень": разведывательные дроны спасла другая "птичка" ВСУ (видео)

Два украинских беспилотника оказались в ловушке на фронте. На помощь им прилетел БПЛА, который во вражеской армии прозвали "Бабой-Ягой".

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Деталями и видео с поля боя 27 мая поделилась пресс-служба 63 отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Уникальные кадры эвакуации дронами наших разведывательных крыльев с поля боя. Война дронов выходит на новый уровень — рядовой Немезис спасает рядовых Лелеку и Мару. На самом деле это была непростая и рискованная, но блестяще выполненная операция пилотов ББС 63 бригады", — заявили в бригаде.

На видео видно, как один дрон цепляет и поднимает в воздух другие.

Чем особенны эти "птички"

Nemesis — это тяжелый украинский дрон, который российские оккупанты называют "Бабой-Ягой". Он связывается с оператором с помощью Starlink, поэтому может летать и на десять тысяч километров.

Фото дрона Nemesis Фото: Милитарный

Известны следующие его характеристики:

общая грузоподъемность — не менее 15 килограммов;

способность нести противотанковые, минометные боеприпасы и противопехотные мины;

возможность работы в любое время суток и при любой погоде.

Nemesis активно используют для доставки различных грузов, например воды или лекарств. На его счету — уже несколько десятков тысяч пораженных целей.

"Лелека-100" — это украинский военный многофункциональный беспилотный летательный аппарат, созданный из композита стекловолокно для задач по аэроразведке, патрулированию, картографированию местности с возможностью передачи оперативной информации и получения точных географических координат в режиме реального времени. Он имеет электрический двигатель, может работать в условиях сложной радиоэфирной обстановки, в режиме преднамеренной постановки радиопомех или блокировки систем спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС.

Фото БПЛА "Лелека-100" Фото: Скриншот

Эту "птичку" можно запускать в любую часть суток, при плотной облачности и мелком дожде (под дождем может летать не более 20 минут). "Лелека-100" считается одним из лучших разведдронов бригадного уровня, она может корректировать огонь артиллерии на глубину до 50 километров.

"Мара" — это разведывательный комплекс украинского производства, который состоит из основных и сменных дронов и антенны для управления полетами.

Фото дрона "Мара"

Его характеристики таковы:

вес — примерно 20 километров;

дальность полета — 45 километров;

работает на низких высотах и в условиях порывистого ветра 20 м/с.

Напомним, 27 мая в ГСЧС сообщили, что в Киевской области нашли обломки российской крылатой ракеты Х-101. Это — стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с технологиями снижения радиолокационной заметности.

27 мая в Defence Blog со ссылкой на российские источники проинформировали, что в РФ начали серийный выпуск нового ударного БПЛА "Голубь" с револьверным барабаном на 12 осколочных гранат.