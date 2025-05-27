Дрон-бомбардировщик "Голубь": в РФ запустили в серию БПЛА с револьверным барабаном

Россия приступила к серийному выпуску нового ударного беспилотника «Голубь», предназначенного для нанесения многократных воздушных ударов с использованием гранатометного боезапаса.

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Об этом 27 мая сообщил ресурс Defence Blog со ссылкой на российские источники.

По данным разработчика, компании «Стратим», дрон представляет собой квадрокоптер с оригинальным решением — беспилотник оснащен внутренним магазином “барабаном” револьверного типа на 12 осколочных гранат, аналогичных ВОГам, что используются в подствольных гранатометах. В качестве дополнительного боезапаса также упоминаются 82-мм минометные мины.

Главной задачей комплекса является поражение живой силы и небронированных целей, а также полевых укрытий, благодаря относительно тяжелым боеприпасам с радиусом осколочного поражения.

Представители компании утверждают, что “Голубь” уже используется в боевых условиях, однако официальных подтверждений этой информации нет.

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Особенность беспилотника заключается в том, что он переносит боезапас не на внешней подвеске, а внутри корпуса, как авиационные бомбардировщики — это позволяет снизить аэродинамическое сопротивление, уменьшить расход энергии и тем самым увеличить дальность полета.

Для навигации и целеуказания используется поворотная система камер, работающая в двух диапазонах: дневном и тепловизионном. Таким образом система позволяет использовать дрон в темное время суток и при плохой видимости.

Кроме того, по словам разработчиков, БПЛА сам распознает цели — квадрокоптер оснащен системой искусственного интеллекта, способной распознавать военных. Специально натренированная нейросеть якобы отличает солдат от гражданских по военной форме и оружию.

Технические характеристики БПЛА “Голубь”

Дальность полета: до 10 км

Потолок: до 500 м

Скорость: до 60 км/ч

Время в воздухе: до 30 минут

Напомним, оператор "Птиц Мадяра" добрался до цели дроном на оптоволокне на расстояние 42 км от линии фронта. Беспилотник влетел в ангар, в котором пряталось три единицы техники Вооруженных сил РФ.