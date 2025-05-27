Дрон-бомбардувальник "Голуб": у РФ запустили в серію БПЛА з револьверним барабаном

Росія розпочала серійний випуск нового ударного безпілотника "Голуб", призначеного для завдавання багаторазових повітряних ударів з використанням гранатометного боєзапасу.

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Про це 27 травня повідомив ресурс Defence Blog із посиланням на російські джерела.

За даними розробника, компанії "Стратим", дрон являє собою квадрокоптер з оригінальним рішенням — безпілотник оснащений внутрішнім магазином-"барабаном" револьверного типу на 12 осколкових гранат, аналогічних ВОГам, що використовуються в підствольних гранатометах. Як додатковий боєзапас також згадуються 82-мм мінометні міни.

Головним завданням комплексу є ураження живої сили та неброньованих цілей, а також польових укриттів, завдяки відносно важким боєприпасам із радіусом осколкового ураження.

Представники компанії стверджують, що "Голуб" уже використовується в бойових умовах, проте офіційних підтверджень цієї інформації немає.

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Особливість безпілотника полягає в тому, що він переносить боєзапас не на зовнішній підвісці, а всередині корпусу, як авіаційні бомбардувальники, — це дає змогу знизити аеродинамічний опір, зменшити витрату енергії й тим самим збільшити дальність польоту.

Для навігації та цілевказівки використовується поворотна система камер, що працює у двох діапазонах: денному та тепловізійному. Таким чином система дає змогу використовувати дрон у темний час доби та за поганої видимості.

Крім того, за словами розробників, БПЛА сам розпізнає цілі — квадрокоптер оснащений системою штучного інтелекту, здатною розпізнавати військових. Спеціально натренована нейромережа нібито відрізняє солдатів від цивільних за військовою формою і зброєю.

Технічні характеристики БПЛА "Голуб"

Дальність польоту: до 10 км

Стеля: до 500 м

Швидкість: до 60 км/год

Час у повітрі: до 30 хвилин

Нагадаємо, оператор "Птахів Мадяра" дістався до цілі дроном на оптоволокні на відстань 42 км від лінії фронту. Безпілотник влетів в ангар, у якому ховалося три одиниці техніки Збройних сил РФ.