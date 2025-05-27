Дрон-бомбардувальник "Голуб": у РФ запустили в серію БПЛА з револьверним барабаном
Росія розпочала серійний випуск нового ударного безпілотника "Голуб", призначеного для завдавання багаторазових повітряних ударів з використанням гранатометного боєзапасу.
Про це 27 травня повідомив ресурс Defence Blog із посиланням на російські джерела.
За даними розробника, компанії "Стратим", дрон являє собою квадрокоптер з оригінальним рішенням — безпілотник оснащений внутрішнім магазином-"барабаном" револьверного типу на 12 осколкових гранат, аналогічних ВОГам, що використовуються в підствольних гранатометах. Як додатковий боєзапас також згадуються 82-мм мінометні міни.
Головним завданням комплексу є ураження живої сили та неброньованих цілей, а також польових укриттів, завдяки відносно важким боєприпасам із радіусом осколкового ураження.
Представники компанії стверджують, що "Голуб" уже використовується в бойових умовах, проте офіційних підтверджень цієї інформації немає.
Особливість безпілотника полягає в тому, що він переносить боєзапас не на зовнішній підвісці, а всередині корпусу, як авіаційні бомбардувальники, — це дає змогу знизити аеродинамічний опір, зменшити витрату енергії й тим самим збільшити дальність польоту.
Для навігації та цілевказівки використовується поворотна система камер, що працює у двох діапазонах: денному та тепловізійному. Таким чином система дає змогу використовувати дрон у темний час доби та за поганої видимості.
Крім того, за словами розробників, БПЛА сам розпізнає цілі — квадрокоптер оснащений системою штучного інтелекту, здатною розпізнавати військових. Спеціально натренована нейромережа нібито відрізняє солдатів від цивільних за військовою формою і зброєю.
Технічні характеристики БПЛА "Голуб"
- Дальність польоту: до 10 км
- Стеля: до 500 м
- Швидкість: до 60 км/год
- Час у повітрі: до 30 хвилин
Нагадаємо, оператор "Птахів Мадяра" дістався до цілі дроном на оптоволокні на відстань 42 км від лінії фронту. Безпілотник влетів в ангар, у якому ховалося три одиниці техніки Збройних сил РФ.