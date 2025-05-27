"Створюють напругу": РФ збільшила військове угруповання біля Чернігівської області (відео)

Росія тримає війська на кордоні з Чернігівською областю, щоб скувати підрозділи ЗСУ. Нещодавно з'явилося відео заходу ДРГ у цей регіон.

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Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив речник Оперативно-тактичного угруповання (ОТГ) "Сіверськ" Вадим Мисник.

ЗС РФ активно скупчуються в Курській області

За його словами, окупанти тримають у напрузі та сковують підрозділи ЗСУ, не даючи їм можливості перекинути сили на гарячі ділянки фронту. Авіаудари ЗС РФ завдають як по Чернігівській, так і по Сумській областях.

"Уздовж усього кордону ми фіксуємо військову присутність. Вони тримають у напрузі наші бойові підрозділи", — розповів речник ОТГ.

Російські пропагандисти нещодавно повідомляли про захід ДРГ у Чернігівську область. Окупанти нібито встановили прапори Росії в населених пунктах Мурав'ї та Грем'яч, не зустрівши українського опору.

Особливо активно ЗС РФ скупчуються в Курській області і далі посилають в атаки малі групи. Сили оборони України знищують ворожі ДРГ у Сумській області.

ЗСУ помічають значне зменшення використання FPV-дронів через погіршення погоди та ударів ЗСУ по російській території. Небезпека заходів диверсантів тим часом зберігається.

За словами Мисника, у ЗСУ достатньо технічних засобів для своєчасного виявлення ДРГ та їх подальшого знищення. Росіяни здійснюють розвідку боєм на різних напрямках, щоб промацати оборону ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові вже говорили про втрату села Біловоди в Сумській області та Кам'янки в Харківській області.

Фокус також писав про наступ росіян на Костянтинівському напрямку Донецької області. Місцеві жителі могли зустрічати російських піхотинців.