Місцеві вийшли обійматися: мотопіхота ЗС РФ заїхала в селище на Донеччині, — DeepState (відео)

Наступ РФ на Донбасі активізувався на Костянтинівському напрямку. Окупанти змогли заїхати в населений пункт Зоря на мотоциклах. Місцеві жителі вийшли зустрічати ворожих солдатів перед тим, як їх ліквідувала одна з бригад Сили оборони України.

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Відео з росіянами на території селища опублікували в Telegram аналітики проєкту DeepState 26 травня.

За словами авторів проєкту, місцеве населення вийшло зустрічати ворожих піхотинців після того, як ЗС РФ "рівняли із землею" Зорю та сусідні населені пункти.

Щодо російської піхоти аналітики зазначили, що за попередньою інформацією вона заїхала до селища на мотоциклах з Олександрополя. За даними DeepState, одна з українських бригад ліквідувала окупантів і Зоря не була втрачена.

"Тому поки населений пункт, і та зона зокрема, перебуває в сірій зоні, але обстановка складається не найкращим чином і з подібним тиском є велика загроза, що село все ж таки окупують. Активізація ка**пської піхоти там велика і кишить ними, як тарганами", — розповіли аналітики.

Вони додали, що ситуація на Донбасі на цій ділянці фронті в цілому лишається важкою, бо росіяни посилюють свої угрупування, покращують логістику і чинять сильний тиск, щоб розвинути свій успіх на Костянтинівському напрямку. Їхньою метою є окупація міста Костянтинівка, логістики за ним і Мирнограда та Покровська, до яких відкривається шлях у разі успіху біля Зорі.

"Але і Сили Оборони не сидять на місці, намагаючись стримати ворога. Проводяться стабілізаційні заходи, залучаються додаткові ресурси для оборони", — зазначили у DeepState.

Ситуація на Костянтинівському напрямку на 25 травня за даними DeepState Фото: скриншот

Наступ РФ на Донбасі

Аналітики проєкту In Factum 24 травня розповідали, що ЗС РФ вбивають клини у трьох населених пунктах Донецької області та намагаються розширити "новооленівський клин" на північний схід і північний захід у напрямку Костянтинівки. Росіянам вдалося захопити важливий опорний пункт східніше Верхньокам'янського та зробити два вузьких клини вздовж залізниці на Торецькому напрямку.

Речник ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець 20 травня розповідав, що ЗС РФ намагаються обійти Торецьк на окремих ділянках фронту, щоб оточити місто з флангів. Зокрема, окупанти зосередили увагу на селі Романівка на схід від селища Зоря.