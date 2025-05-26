Местные вышли обниматься: мотопехота ВС РФ заехала в поселок в Донецкой области, — DeepState (видео)

Наступление РФ на Донбассе активизировалось на Константиновском направлении. Оккупанты смогли заехать в населенный пункт Заря на мотоциклах. Местные жители вышли встречать вражеских солдат перед тем, как их ликвидировала одна из бригад Силы обороны Украины.

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Видео с россиянами на территории поселка опубликовали в Telegram аналитики проекта DeepState 26 мая.

По словам авторов проекта, местное население вышло встречать вражеских пехотинцев после того, как ВС РФ "сравняли с землей" Зарю и соседние населенные пункты.

Относительно российской пехоты аналитики отметили, что по предварительной информации она заехала в поселок на мотоциклах из Александрополя. По данным DeepState, одна из украинских бригад ликвидировала оккупантов и Заря не была потеряна.

"Поэтому пока населенный пункт, и та зона в частности, находится в серой зоне, но обстановка складывается не лучшим образом и с подобным давлением есть большая угроза, что село все же оккупируют. Активизация ка**пской пехоты там большая и кишит ими, как тараканами", — рассказали аналитики.

Они добавили, что ситуация на Донбассе на этом участке фронте в целом остается тяжелой, потому что россияне усиливают свои группировки, улучшают логистику и оказывают сильное давление, чтобы развить свой успех на Константиновском направлении. Их целью является оккупация города Константиновка, логистики за ним и Мирнограда и Покровска, к которым открывается путь в случае успеха у Зари.

"Но и Силы Обороны не сидят на месте, пытаясь сдержать врага. Проводятся стабилизационные мероприятия, привлекаются дополнительные ресурсы для обороны", — отметили в DeepState.

Ситуация на Константиновском направлении на 25 мая по данным DeepState Фото: скриншот

Наступление РФ на Донбассе

Аналитики проекта In Factum 24 мая рассказывали, что ВС РФ вбивают клинья в трех населенных пунктах Донецкой области и пытаются расширить "новооленевский клин" на северо-восток и северо-запад в направлении Константиновки. Россиянам удалось захватить важный опорный пункт восточнее Верхнекаменского и сделать два узких клина вдоль железной дороги на Торецком направлении.

Представитель ОТГ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец 20 мая рассказывал, что ВС РФ пытаются обойти Торецк на отдельных участках фронта, чтобы окружить город с флангов. В частности оккупанты сосредоточили внимание на селе Романовка к востоку от поселка Заря.