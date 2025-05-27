Захопили два населені пункти: ЗС РФ просуваються під Сумами і Харковом, — DeepState (карта)

Українські військові кажуть про втрату села Біловоди та спроби росіян зайти в Яблунівку на Сумщині. Повзучий наступ триває і в Харківській області.

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Про це повідомила команда аналітиків DeepState.

Успіхи окупантів підтверджені біля села Біловоди Сумської області та Кам'янки Харківської області. Крім цього, просування у ворога є і в Котлярівці Донецької області.

ЗС РФ просуваються в трьох областях. Карта DeepState

Тенденцію просування ЗС РФ у Сумській області підтверджує і військовослужбовець Сил оборони України на позивний "Мучной". За його даними, Володимирівка поки залишається під контролем ЗСУ.

"Можливо, вона перебуває в сірій зоні, але остаточного закріплення окупантів не відбулося. Також почали продавлювати сусіднє село Водолаги, зараз відбувається штурм північної частини", — написав він.

Біловоди — повністю під контролем ЗС РФ і зараз будуть спроби зайти в Яблунівку. Локня теж окупована, росіяни закріплюються в будинках південної частини села.

"Відразу з півночі починається Юнаківка, яка буквально склеєна з Локнею. Ворог найближчим часом приступить до штурму її північної частини", — попередив він.

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Просування ЗС РФ спостерігається і в районі Тихого на Вовчанському напрямку. Однак це жодним чином не пов'язано з прогнозованим наступом у Харківській області, повідомив старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".

"Якщо десь трапляється прорив, то на 85% це відбувається через погану організацію управління обороною і загалом управління підрозділами, а не супердосягненнями ворога", — пояснив військовий.

Генеральний штаб ЗСУ не підтверджує дані про просування окупантів під Сумами і Харковом. ЗС РФ обстрілюють з артилерії райони Чернігівської та Сумської областей.

Під ворожими авіаударами також опинилися райони населених пунктів Петрушівка, Осоївка та Климентове. Чотири атаки українські воїни відбили біля Вовчанська, Західного та Довгенького на Харківському напрямку, ще один бій триває.

Нагадаємо, Сумська обласна військова адміністрація 26 травня повідомила про захоплення чотирьох сіл у Юнаківській та Хотинській громадах. Бої тривають у районах шести населених пунктів.

Командування ЗС РФ також знімає бойові частини з Торецька. У районі Костянтинівки росіяни просуваються все ближче до міста.