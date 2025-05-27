Захватили два населенных пункта: ВС РФ продвигаются под Сумами и Харьковом, — DeepState (карта)

Украинские военные говорят о потере села Беловоды и попытках россиян зайти в Яблоновку в Сумской области. Ползучее наступление продолжается и в Харьковской области.

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Об этом сообщила команда аналитиков DeepState.

Успехи оккупантов подтверждены возле села Беловоды Сумской области и Каменки Харьковской области. Кроме этого, продвижения у врага имеются и в Котляровке Донецкой области.

ВС РФ продвигаются в трех областях. Карта DeepState

Тенденцию продвижения ВС РФ в Сумской области подтверждает и военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной". По его данным, Владимировка пока остается под контролем ВСУ.

"Возможно она находится в серой зоне, но окончательного закрепления оккупантов не произошло. Также начали продавливать соседнюю деревню Водолаги, сейчас происходит штурм северной части", — написал он.

Беловоды — полностью под контролем ВС РФ и сейчас будут попытки зайти в Яблоновку. Локня тоже оккупирована, россияне закрепляются в домах южной части села.

"Сразу с севера начинается Юнаковка, которая буквально склеена с Локней. Враг в ближайшее время приступит к штурму ее северной части", — предупредил он.

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Продвижение ВС РФ наблюдается и в районе Тихого на Волчанском направлении. Однако это никак не связано с прогнозируемым наступлением в Харьковской области, сообщил cтарший лейтенант Сил обороны Украины c позывным "Алекс".

"Если где-то случается прорыв, то на 85% это происходит из-за плохой организации управления обороной и в целом управления подразделениями, а не супер-достижениями врага", — пояснил военный.

Генеральній штаб ВСУ не подтверждает данные о продвижении оккупантов под Сумами и Харьковом. ВС РФ обстреливают из артиллерии районы Черниговской и Сумской областей.

Под вражескими авиаударами также оказались районы населенных пунктов Петрушевка, Осоевка и Климентово. Четыре атаки украинские воины отбили возле Волчанска, Западного и Довгенького на Харьковском направлении, еще один бой продолжается.

Напомним, Сумская областная военная администрация 26 мая сообщила о захвате четырех сел в Юнаковской и Хотинской общинах. Бои ведутся в районе шести населенных пунктов.

Командование ВС РФ также снимает боевые части из Торецка. В районе Константиновки россияне продвигаются все ближе к городу.