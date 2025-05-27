"Создают напряжение": РФ увеличила военную группировку возле Черниговской области (видео)

Россия держит войска на границе с Черниговской областью, чтобы сковать подразделения ВСУ. Недавно появилось видео захода ДРГ в этот регион.

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Об этом в эфире единого телемарафона заявил спикер Оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадим Мыснык.

ВС РФ активно скапливаются в Курской области

По его словам, оккупанты держат в напряжении и сковывают подразделения ВСУ, не давая им возможности перебросить силы на горячие участки фронта. Авиаудары ВС РФ наносят как по Черниговской, так и по Сумской областям.

"Вдоль всей границы мы фиксируем военное присутствие. Они держат в напряжении наши боевые подразделения", — рассказал спикер ОТГ.

Российские пропагандисты недавно сообщали о заходе ДРГ в Черниговскую область. Оккупанты якобы установили флаги России в населенных пунктах Муравьи и Гремяч, не встретив украинского сопротивления.

Особенно активно ВС РФ скапливаются в Курской области и далее посылают в атаки малые группы. Силы обороны Украины уничтожают вражеские ДРГ в Сумской области.

ВСУ замечают значительное уменьшение использования FPV-дронов из-за ухудшения погоды и ударов ВСУ по российской территории. Опасность заходов диверсантов тем временем сохраняется.

По словам Мысныка, у ВСУ достаточно технических средств для своевременного выявления ДРГ и их последующего уничтожения. Россияне осуществляют разведку боем на разных направлениях, чтобы прощупать оборону ВСУ.

Напомним, украинские военные уже говорили о потере села Беловоды в Сумской области и Каменки в Харьковской области.

Фокус также писал о наступлении россиян на Константиновском направлении Донецкой области. Местные жители могли встречать российских пехотинцев.