Обвал балкона в Киеве под режиссером Уолтерсом: в КГГА объяснили, почему не проверили здание (видео)

Американский режиссер Кристофер Уолтерс неожиданно упал вместе с балконом в Подольском районе Киева. Власти столицы уверяют, что проверить конструкцию просто так нельзя.

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Киевская городская госадминистрация заявила, что работники управляющих компаний не могли проверить состояние балкона, ведь у них нет доступа без согласия владельцев квартир.

Жителей старых домов призвали немедленно обращаться в районную администрацию, если они заметят признаки разрушения балконов.

"Это необходимо для обследования и принятия решений по безопасной эксплуатации", — заявили чиновники.

Дом, в котором обвалился балкон, построили в 1905 году, он считается старой жилой застройкой. Управляющая компания обещает провести инструментальные обследования, чтобы выяснить, как ремонтировать дом.

Инцидент с режиссером Уолтерсом: что произошло в Киеве?

Кристофер Уолтерс отмечал, что его балкон на втором этаже дома в Подольском районе обвалился. Режиссер упал на землю вместе с бетоном. Позднее он объяснил, что сидел на стуле, слушал подкаст и услышал неожиданный треск.

"В следующую секунду я упал на землю вместе с балконом. Я ударился головой, не мог видеть. Ульяна [жена режиссера] помогла мне дойти домой. Потом приехала скорая и меня забрали в больницу", — описал он произошедшее.

Уолтерс признал, что ему крупно повезло и называет случившееся весьма странным событием. Также он призвал столичных инженеров обратить внимание на проблему старых балконов.

Жена Уолтерса также сказала, что ночью ее муж вышел на балкон покурить и неожиданно упал. Ему удалось отделаться не тяжелыми травмами: сотрясением мозга, переломом пальца на ноге и ушибами.

"Могло быть гораздо хуже. Это невероятная удача, что последствия не стали роковыми", — объясняет жена пострадавшего.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркивал, что балкон упал не из-за атаки войск РФ, а по причине состояния здания. Главе Подольской районной администрации поручили проинспектировать фасады жилых домов.

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