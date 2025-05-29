Обвал балкона в Києві під режисером Волтерсом: у КМДА пояснили, чому не перевірили будівлю (відео)

Американський режисер Крістофер Волтерс несподівано впав разом із балконом у Подільському районі Києва. Влада столиці запевняє, що перевірити конструкцію просто так не можна.

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Київська міська держадміністрація заявила, що працівники керуючих компаній не могли перевірити стан балкона, адже у них немає доступу без згоди власників квартир.

Мешканців старих будинків закликали негайно звертатися до районної адміністрації, якщо вони помітять ознаки руйнування балконів.

"Це необхідно для обстеження та ухвалення рішень щодо безпечної експлуатації", — заявили чиновники.

Будинок, у якому обвалився балкон, побудували 1905 року, він вважається старою житловою забудовою. Керуюча компанія обіцяє провести інструментальні обстеження, щоб з'ясувати, як ремонтувати будинок.

Інцидент із режисером Волтерсом: що сталося в Києві?

Крістофер Волтерс зазначав, що його балкон на другому поверсі будинку в Подільському районі обвалився. Режисер упав на землю разом із бетоном. Пізніше він пояснив, що сидів на стільці, слухав подкаст і почув несподіваний тріск.

"Наступної секунди я впав на землю разом із балконом. Я вдарився головою, не міг бачити. Уляна [дружина режисера] допомогла мені дійти додому. Потім приїхала швидка і мене забрали в лікарню", — описав він подію.

Волтерс визнав, що йому дуже пощастило і називає те, що трапилося, досить дивною подією. Також він закликав столичних інженерів звернути увагу на проблему старих балконів.

Дружина Волтерса також сказала, що вночі її чоловік вийшов на балкон покурити і несподівано впав. Йому вдалося відбутися не важкими травмами: струсом мозку, переломом пальця на нозі та забоями.

"Могло бути набагато гірше. Це неймовірна удача, що наслідки не стали фатальними", — пояснює дружина постраждалого.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підкреслював, що балкон упав не через атаку військ РФ, а через стан будівлі. Голові Подільської районної адміністрації доручили проінспектувати фасади житлових будинків.

Фокус раніше писав про обвалення житлового будинку в центрі Одеси. Третій під'їзд був в аварійному стані, загиблих і постраждалих не було.

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