"Швыряли камни и кирпичи": на Закарпатье местные напали на пограничников (фото)
На Закарпатье местные жители ромского поселения Великий Березный напали на сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые проверяли лиц, которые могли быть причастны к незаконной переправке граждан через границу.
Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
"Сегодня вечером местные жители совершили нападение на пограничный наряд, который проводил проверочные мероприятия в отношении лиц, вероятно причастных к переправке через украинско-словацкую границу группы граждан Украины призывного возраста", — говорится в сообщении.
В ГПСУ уточнили, что мероприятия проводили во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии в ромском поселении города Великий Березный.
"Во время проведения опроса группа граждан начала оказывать активное сопротивление правоохранителям. Инициаторы конфликта подстрекали остальных граждан к совершению противоправных действий, привлекая женщин и несовершеннолетних. В результате, в пограничников и служебный автотранспорт начали бросать камни и кирпичи", — отметили в пресс-службе.
Там уточнили, что правоохранителям пришлось применить спецсредства, в частности, устройства для отстрела резиновых пуль.
"В ходе конфликтной ситуации двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести. Их доставили в местную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Также повреждены два транспортных средства пограничников", — пояснили в ГПСУ.
Лиц, совершивших нападение, задержали, однако группа граждан пыталась блокировать еще и пограничное подразделение. Однако в конце концов, после разъяснительной работы, противоправные действия местных жителей удалось прекратить.
В полиции Закарпатской области уточнили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Кроме этого, решается вопрос о квалификации умышленного повреждения имущества.
"Сейчас один человек задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Принимаются меры по установлению других нападавших на работников ГПСУ", — отметили в полиции.
Напомним, 26 мая в Черкассах люди напали на военных ТЦК.
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