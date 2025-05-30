"Швыряли камни и кирпичи": на Закарпатье местные напали на пограничников (фото)

На Закарпатье местные жители ромского поселения Великий Березный напали на сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые проверяли лиц, которые могли быть причастны к незаконной переправке граждан через границу.

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Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

"Сегодня вечером местные жители совершили нападение на пограничный наряд, который проводил проверочные мероприятия в отношении лиц, вероятно причастных к переправке через украинско-словацкую границу группы граждан Украины призывного возраста", — говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что мероприятия проводили во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии в ромском поселении города Великий Березный.

"Во время проведения опроса группа граждан начала оказывать активное сопротивление правоохранителям. Инициаторы конфликта подстрекали остальных граждан к совершению противоправных действий, привлекая женщин и несовершеннолетних. В результате, в пограничников и служебный автотранспорт начали бросать камни и кирпичи", — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что правоохранителям пришлось применить спецсредства, в частности, устройства для отстрела резиновых пуль.

"В ходе конфликтной ситуации двое пограничников получили телесные повреждения средней тяжести. Их доставили в местную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Также повреждены два транспортных средства пограничников", — пояснили в ГПСУ.

На Закарпатье местные напали на пограничников Фото: ГСПУ

Лиц, совершивших нападение, задержали, однако группа граждан пыталась блокировать еще и пограничное подразделение. Однако в конце концов, после разъяснительной работы, противоправные действия местных жителей удалось прекратить.

В полиции Закарпатской области уточнили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, то есть угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Кроме этого, решается вопрос о квалификации умышленного повреждения имущества.

"Сейчас один человек задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Принимаются меры по установлению других нападавших на работников ГПСУ", — отметили в полиции.

Напомним, 26 мая в Черкассах люди напали на военных ТЦК.

Фокус также писал о том, что на Закарпатье пограничники задержали необычного беглеца на моноколесе.