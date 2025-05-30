"Жбурляли каміння та цеглини": на Закарпатті місцеві напали на прикордонників (фото)

На Закарпатті місцеві мешканці ромського поселення Великий Березний напали на співробітників Державної прикордонної служби України, які перевіряли осіб, які могли бути причетні до незаконного переправлення громадян через кордон.

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Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

"Сьогодні ввечері місцеві жителі вчинили напад на прикордонний наряд, який проводив перевірочні заходи щодо осіб, ймовірно причетних до переправлення через українсько-словацький кордон групи громадян України призовного віку", — йдеться у повідомленні.

В ДПСУ уточнили, що заходи проводили у ромському поселенні міста Великий Березний.

"Під час проведення опитування група громадян почала чинити активний опір правоохоронцям. Ініціатори конфлікту підбурювали решту громадян до вчинення протиправних дій, залучаючи жінок і неповнолітніх. Внаслідок цього, у прикордонників та службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цеглини", — зазначили у пресслужбі.

Там уточнили, що правоохоронцям довелося застосувати спецзасоби, зокрема, пристрої для відстрілу гумових куль.

"У ході конфліктної ситуації двоє прикордонників зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості. Їх доправили у місцеву лікарню, де їм надали медичну допомогу. Також пошкоджено два транспортні засоби прикордонників", — пояснили в ДПСУ.

На Закарпатті місцеві напали на прикордонників Фото: ДПСУ

Осіб, які здійснили напад, затримали, проте група громадян намагалася блокувати ще й прикордонний підрозділ. Проте зрештою, після роз’яснювальної роботи, протиправні дії місцевих жителів вдалося припинити.

У поліції Закарпатської області уточнили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, тобто погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Окрім цього, вирішується питання щодо кваліфікації умисного пошкодження майна.

"Наразі одну особу затримано у порядку статті 208 КПК України. Вживаються заходи із встановлення інших нападників на працівників ДПСУ", — наголосили в поліції.

Нагадаємо, 26 травня у Черкасах люди напали на військових ТЦК.

Фокус також писав про те, що на Закарпатті прикордонники затримали незвичного втікача на моноколесі.