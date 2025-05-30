"Убить тирана": Зеленский удивил выбором книги на "Книжном Арсенале" (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена посетили "Книжный Арсенал". Глава государства приобрел книгу о борьбе с тиранией со времен античности до 2021 года.

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Судя по началу общения, продавец сам рекомендует главе государства данную книгу авторства Альдо Андреа Касси. Мужчина предлагает президенту дописать список тиранов, но Зеленский сначала подумал, что он просит его оставить свой автограф на книге.

В описании книги "Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи" говорится об анализе концепции тирании и борьбы с ней от античности до 2021 года.

Последняя глава книги представляет читателю известных лидеров современности: Владимира Путина, Си Цзиньпина, Реджепа Эрдогана, Виктора Орбана и Ким Чен Ина.

"Своим существованием сегодняшние тираны рождают завтрашних тираноборцев. В 2021 году автор не мог знать, что украинцы со временем станут тираноборцами не только конкретного тирана, но и целого имперского режима, построенного на тиранической власти", — указывает автор.

Напомним, Зеленский говорил, что справедливый мир в Украине может наступить уже после режима Владимира Путина.

Президент Украины также говорил, что полномасштабная война с РФ должна завершиться до июня 2026 года. По его оценкам, экономика врага должна сильно пострадать от санкций.