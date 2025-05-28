Украина не хочет воевать до июня 2026 года: Зеленский предположил, когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что полномасштабная война с Россией завершится до июня 2026 года. А экономика страны-агрессора ощутимо пострадает от международных санкций.

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Об этом глава Владимир Зеленский говорил во время встречи с журналистами 27 мая, сообщает УНИАН и повторил этот тезис в Берлине, где встречался с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Есть надежда, что в 2026 году война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого нужно сильное давление на РФ.

"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофический для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая", — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что делать анализ российской экономики трудно, потому что она теневая, и неизвестно, сколько ресурсов идет на войну.

"Я не думаю, что нам всем известны все детали. Но это будет. Мы считаем, что самый главный вызов — это растущий ВПК. То, что мы видим. Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", — отметил Зеленский.

Президент Украины повторил тезис об июне 2026 года на пресс-конференции после встречи с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он подтвердил, что впервые об этом говорил на закрытой встрече с журналистами в Украине.

Смотреть с 28.18: Зеленский уверен что санкционное давление на РФ поможет закончить войну до лета 2026 года

"Мы все понимаем, что экономика России из-за санкций начала это (последствия санкций — ред.) чувствовать. Но их армия, которую очень сильно кормят финансами, будет это чувствовать начиная со следующего года, где-то с июня 2026 года. И это очень долго для нас. Мы не хотим так долго воевать. И не хотели с самого начала воевать. Но это очень сложно, никто не хочет лет войны. Что нужно, чтобы экономика России чувствовала это раньше? Сильные санкционные пакеты", — сказал Зеленский.

По его мнению, так можно приблизить уменьшение тот момент, когда поддержка российской армии снизится из-за санкционного давления не только со стороны Европы, но и со стороны США.

Реакция Офиса президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Зеленского о 26 июня 2026 года. И заявил, что это не "дедлайн".

"Это не то, что четкий там дедлайн, что именно в июне 26-го война закончится. Война может закончиться в любой момент, если эти санкционные давления будут совсем другого уровня", — пояснил Подоляк.

Он напомнил, что президент Украины говорил о введении санкций. Имеется в виду и вторичные санкции против соответствующего количества стран, которые являются фактически финансовыми донорами, от которых РФ получает деньги на войну. С другой, по словам Подоляка, речь идет о запретительных санкциях против нефтяного, ядерного и газового сектора России.

"И это все приведет к тому, что Россия просто не сможет финансировать на том уровне, на котором она сегодня финансирует, рекрутинг и милитарные производства. То есть у нее ключевые расходы идут на снаряды, то есть амуницию, на ракеты, дроны и рекрутинг. И соответственно Россия тратит ежегодно на эти цели порядка 150-170, ну может если брать местные бюджеты, 220 млрд евро/долларов. Соответственно РФ без такого запретительного типа санкций получает доходность от 450 до 550 млрд долларов/евро", — отметил он.

По мнению Подоляка, если против России будут введены более жесткие санкции, то за 8-12 месяцев они пошатнут возможность России финансировать войну.

Напомним, что Украина призывает партнеров к жестким санкциям против Москвы. Европейские лидеры объявили о планах усилить давление на РФ.

Президент США Дональд Трамп также говорил, что рассматривает санкции, но не уточнял, какие это могут быть ограничения и сроки их введения. Но он назвал президента РФ Владимира Путина "сумасшедшим" после трехдневного масштабного обстрела Киева и других городов Украины.