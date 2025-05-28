Україна не хоче воювати до червня 2026 року: Зеленський припустив, коли закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що повномасштабна війна із Росією завершиться до червня 2026 року. А економіка країни-агресора відчутно постраждає від міжнародних санкцій.

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Про це голова Володимир Зеленський говорив під час зустрічі з журналістами 27 травня, повідомляє УНІАН та повторив цю тезу Берліні, де зустрічався із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Є сподівання, що 2026 року війна вже завершиться, а економіка Росії буде відчувати сильну дію санкцій, але для цього потрібний сильний тиск на РФ.

"Безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвідок, багатьох країн, аналітику. Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своїй тіньова", – заявив Зеленський.

Президент України зауважив, що робити аналіз російської економіки важко, бо вона тіньова, і невідомо, скільки ресурсів йде на війну.

"Я не думаю, що нам всім відомі всі деталі. Але це буде. Ми вважаємо, що найголовніший виклик – це зростаючий ВПК. Те, що ми бачимо. Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну", – зазначив Зеленський.

Президент України повторив тезу про червень 2026 року на пресконференції після зустрічі із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Він підтвердив, що вперше про це говорив на закритій зустрічі із журналістами в Україні.

Дивитись з 28.18: Зеленський впевнений що санкційний тиск на РФ допоможе закінчити війну до літа 2026 року

"Ми всі розуміємо, що економіка Росії через санкції почала це (наслідки санкції – ред.) відчувати. Але їх армія, яку дуже сильно годують фінансами, буде це відчувати починаючи із наступного року, десь із червня 2026 року. І це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати. І не хотіли із самого початку воювати. Але це дуже складно, ніхто не хоче років війни. Що потрібно, щоб економіка Росії відчувала це раніше? Сильні санкційні пакети", – сказав Зеленський.

На його думку, так можна наблизити зменшення той момент, коли підтримка російської армії знизиться через санкційний тиск не тільки з боку Європи, а й з боку США.

Реакція Офісу президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Зеленського про 26 червня 2026 року. І заявив, що це не "дедлайн".

"Це не те що чіткий там дедлайн, що саме в червні 26-го війна закінчиться. Війна може закінчитись в будь-який момент, якщо ці санкційні тиски будуть зовсім іншого рівня", – пояснив Подоляк.

Він нагадав, що президент України говорив про введення санкцій. Мається на увазі і вторинні санкції проти відповідної кількості країн, які є фактично фінансовими донорами, від яких РФ отримує гроші на війну. З іншого, за словами Подоляка, йдеться про заборонні санкції проти нафтового, ядерного і газового сектору Росії.

"І це все приведе до того, що Росія просто не зможе фінансувати на тому рівні, на якому вона сьогодні фінансує, рекрутинг і мілітарні виробництва. Тобто в неї ключові витрати йдуть на снаряди, тобто амуніцію, на ракети, дрони і рекрутинг. І відповідно Росія витрачає щороку на ці цілі порядка 150-170, ну може якщо брати місцеві бюджети, 220 млрд євро/доларів. Відповідно РФ без такого заборонного типу санкцій отримує дохідність від 450 до 550 млрд доларів/євро", – зазначив він.

На думку Подоляка, якщо проти Росії будуть введені жорсткіші санкції, то за 8-12 місяців вони похитнуть можливість Росії фінансувати війну.

Нагадаємо, що Україна закликає партнерів до жорстких санкцій проти Москви. Європейські лідери оголосили про плани посилити тиск на РФ.

Президент США Дональд Трамп також говорив, що розглядає санкції, але не уточнював, які це можуть бути обмеження та терміни їх запровадження. Але він назвав президента РФ Володимира Путіна "божевільним" після триденного масштабного обстрілу Києва та інших міст України.