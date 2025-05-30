"Убити тирана": Зеленський здивував вибором книги на "Книжковому Арсеналі" (відео)

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена відвідали "Книжковий Арсенал". Глава держави придбав книгу про боротьбу з тиранією з часів античності до 2021 року.

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Відеокадри відвідування книжкового ярмарку показало "Суспільне".

З огляду на початок спілкування, продавець сам рекомендує главі держави цю книгу авторства Альдо Андреа Кассі. Чоловік пропонує президенту дописати список тиранів, але Зеленський спочатку подумав, що він просить його залишити свій автограф на книзі.

В описі книги "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі" йдеться про аналіз концепції тиранії та боротьби з нею від античності до 2021 року.

Останній розділ книги представляє читачеві відомих лідерів сучасності: Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна, Реджепа Ердогана, Віктора Орбана і Кім Чен Ина.

"Своїм існуванням сьогоднішні тирани народжують завтрашніх тираноборців. У 2021 році автор не міг знати, що українці згодом стануть тираноборцями не тільки конкретного тирана, а й цілого імперського режиму, побудованого на тиранічній владі", — вказує автор.

Нагадаємо, Зеленський говорив, що справедливий мир в Україні може настати вже після режиму Володимира Путіна.

Президент України також говорив, що повномасштабна війна з РФ має завершитися до червня 2026 року. За його оцінками, економіка ворога має сильно постраждати від санкцій.