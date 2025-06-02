В СМИ сообщили, что Vodafone блокирует абонентов за неуплату тарифа: в компании отреагировали

Украинцев предупредили, что номер могут заблокировать уже на следующий день после того, как не списались средства. При этом, как отмечается, сам пользователь может и не догадываться о блокировке номера.

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Об этом 2 июня сообщили в украинском издании "Телеграф".

В материале говорится, что номер заблокируют даже в случае, если человек пропустил день оплаты тарифа и не пополнил заблаговременно счет.

"Ваш номер временно заблокирован из-за низкого баланса. Для возобновления предоставления услуг, пожалуйста, оплатите задолженность", — говорится в сообщении от оператора, скриншот которого обнародовали в СМИ.

SMS пользователю от Vodafone Фото: Телеграф

Отмечается, что корреспондент оплатил новый тариф еще до того, как номер заблокировали, но Vodafone получил средства с задержкой. Через полчаса после оплаты номер разблокировали. Однако в издании отметили, что с помощью мобильного интернета в такой ситуации пополнить счет невозможно, ведь номер блокируют.

Сообщается, что ранее Vodafone давал возможность ежедневно платить только за интернет, не покупая полный тариф. Новую же политику раскритиковали за "дискомфорт", особенно для пенсионеров, которые не всегда могут заблаговременно пополнить счет. Редакция при этом отметила, что из-за блокировки номера к абоненту невозможно дозвониться, поэтому пенсионер может и не знать об этом.

На сайте Vodafone указано, что номер могут заблокировать после снятия оплаты за тариф или за использование платных услуг, если был превышен кредитный лимит. Для восстановления советуют внести на счет сумму долга +0,01 гривны, а для избежания такой ситуации — проверять баланс и заблаговременно пополнять счет.

Информация на сайте Vodafone Фото: скриншот

Однако в СМИ заметили, что у каждого пользователя свой лимит, который можно изменить онлайн через приложение, но это для пенсионеров проблематично. В издании подытожили, что фактически Vodafone исключил возможность не пополнять счет, блокируя за это номера, и для детей или пенсионеров оператор исключений не делает.

В Telegram-канале "Труха" передали, что связались по этому поводу со службой поддержки Vodafone. Там заверили, что информация о блокировке номеров за неуплату тарифов — ложная. Пользователям сообщили, что условия не изменились: если оплата не прошла, действует тариф на день, а номер предоставляется на год без блокировки.

Это подтверждает и информация на сайте Vodafone. Там указано, что номера блокируют, если счет не пополняли в течение 370 дней. Однако даже после этого пользователь имеет 60 дней, в течение которых будет сохраняться баланс и проходить входящие звонки. Для того, чтобы восстановить номер, в таком случае достаточно пополнить счет на сумму от 5 гривен.

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