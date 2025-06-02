У ЗМІ повідомили, що Vodafone блокує абонентів за несплату тарифу: у компанії відреагували

Українців попередили, що номер можуть заблокувати вже наступного дня після того, як не списалися кошти. При цьому, як зазначається, сам користувач може і не здогадуватись про блокування номера.

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Про це 2 червня повідомили в українському виданні "Телеграф".

У матеріалі йдеться, що номер заблокують навіть у випадку, якщо людина проґавила день оплати тарифу і не поповнила завчасно рахунок.

"Ваш номер тимчасово заблоковано за низьким балансом. Для відновлення надання послуг, будь ласка, сплатіть заборгованість", — йдеться у повідомленні від оператора, скриншот якого оприлюднили у ЗМІ.

SMS користувачу від Vodafone Фото: Телеграф

Зазначається, що кореспондент сплатив за новий тариф ще до того, як номер заблокували, але Vodafone отримав кошти з затримкою. Через пів години після оплати номер розблокували. Однак у виданні наголосили, що за допомогою мобільного інтернету в такій ситуації поповнити рахунок неможливо, адже номер блокують.

Повідомляється, що раніше Vodafone давав можливість щодня сплачувати лише за інтернет, не купуючи повний тариф. Нову ж політику розкритикували за "дискомфорт", особливо для пенсіонерів, які не завжди можуть завчасно поповнити рахунок. Редакція при цьому наголосила, що через блокування номера до абонента неможливо додзвонитись, тому пенсіонер може й не знати про це.

На сайті Vodafone вказано, що номер можуть заблокувати після зняття оплати за тариф або за використання платних послуг, якщо був перевищений кредитний ліміт. Для відновлення радять внести на рахунок суму боргу +0,01 гривні, а для уникнення такої ситуації — перевіряти баланс і завчасно поповнювати рахунок.

Інформація на сайті Vodafone Фото: скриншот

Однак у ЗМІ зауважили, що у кожного користувача свій ліміт, який можна змінити онлайн через застосунок, але це для пенсіонерів проблематично. У виданні підсумували, що фактично Vodafone виключив можливість не поповнювати рахунок, блокуючи за це номери, і для дітей або пенсіонерів оператор винятків не робить.

У Telegram-каналі "Труха" передали, що зв’язались з цього приводу зі службою підтримки Vodafone. Там запевнили, що інформація про блокування номерів за несплату тарифів — неправдива. Користувачам повідомили, що умови не змінились: якщо оплата не пройшла, діє тариф на день, а номер надається на рік без блокування.

Це підтверджує й інформація на сайті Vodafone. Там зазначено, що номери блокують, якщо рахунок не поповнювали впродовж 370 днів. Однак навіть після цього користувач має 60 днів, впродовж яких зберігатиметься баланс та проходитимуть вхідні дзвінки. Для того, щоб відновити номер, у такому випадку достатньо поповнити рахунок на суму від 5 гривень.

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