"Неймовірна краса": у небі над Києвом помітили незвичне явище (фото)
Кияни поширюють в мережі фото нетипових хмар, що з'явилися в небі над Києвом 31 травня. Вони нагадують завитки овечого хутра чи брижі на узбережжі.
Світлини "кучерявих" хмар опублікував місцевий Telegram-канал "Реальний Київ".
"Неймовірної краси небо зараз бачать кияни", — написали адміни каналу.
В пабліку "Труха Київ" припускають, що це атмосферне явище може бути перисто-купчастими хмарами.
В небі над Києвом з'явилися перисто-купчасті хмари: що про них відомо
Гряди чи пучки білих перисто-купчастих хмар складаються з дрібних хвильок, окремих зерен чи "пластівців" і часто нагадують брижі на поверхні води. Їх нерідко плутають зі слідом від літака.
Складаються такі хмари з дрібних крижаних кришталиків, іноді вони містять також переохолоджені краплі води. Вони достатньо прозорі та майже не перешкоджають світлу, навіть коли закривають собою сонце чи місяць — в такому разі нерідко можна спостерігати також ефект гало чи райдужне забарвлення окремих частинок хмарин. Небесна блакить може просвічуватися крізь них, і від цього вони набувають голубого відтінку.
Перисто-купчасті хмари часто передвіщають прихід холодного фронту.
Нагадаємо, рано вранці 3 червня в небі можна буде спостерігати рідкісний парад планет, під час якого в одну дугу вишикуються шість світил Сонячної системи.
У березні в мережі публікували світлини невідомого небесного сяйва в Харківській області, яке виявилося атмосферним феноменом.