"Неймовірна краса": у небі над Києвом помітили незвичне явище (фото)

Кияни поширюють в мережі фото нетипових хмар, що з'явилися в небі над Києвом 31 травня. Вони нагадують завитки овечого хутра чи брижі на узбережжі.

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Світлини "кучерявих" хмар опублікував місцевий Telegram-канал "Реальний Київ".

У небі над столицею з'явилися хмари, що нагадують "баранців" Фото: Telegram / Реальний Київ

"Неймовірної краси небо зараз бачать кияни", — написали адміни каналу.

В пабліку "Труха Київ" припускають, що це атмосферне явище може бути перисто-купчастими хмарами.

Явище в небі над Києвом може бути перисто-купчастими хмарами Фото: Telegram / Труха Київ

В небі над Києвом з'явилися перисто-купчасті хмари: що про них відомо

Гряди чи пучки білих перисто-купчастих хмар складаються з дрібних хвильок, окремих зерен чи "пластівців" і часто нагадують брижі на поверхні води. Їх нерідко плутають зі слідом від літака.

Складаються такі хмари з дрібних крижаних кришталиків, іноді вони містять також переохолоджені краплі води. Вони достатньо прозорі та майже не перешкоджають світлу, навіть коли закривають собою сонце чи місяць — в такому разі нерідко можна спостерігати також ефект гало чи райдужне забарвлення окремих частинок хмарин. Небесна блакить може просвічуватися крізь них, і від цього вони набувають голубого відтінку.

Перисто-купчасті хмари часто передвіщають прихід холодного фронту.

Нагадаємо, рано вранці 3 червня в небі можна буде спостерігати рідкісний парад планет, під час якого в одну дугу вишикуються шість світил Сонячної системи.

У березні в мережі публікували світлини невідомого небесного сяйва в Харківській області, яке виявилося атмосферним феноменом.