Рідкісний парад планет: у червні шість світил вишикуються в одну дугу, коли можна побачити

На небі рано вранці 3 червня 2025 року можна буде спостерігати рідкісний парад планет. Шість небесних тіл Сонячної системи вишикуються в одну дугу.

Related video

Про це повідомляє медіа MeToo у Facebook.

Для того, щоб на власні очі побачити астрономічне явище, може знадобитися бінокль чи телескоп. На світанковому небі утворять дугу планети Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн й Уран.

Парад планет 3 червня: де та коли спостерігати

Астрономічну подію можна буде побачити у багатьох куточках Землі, але найкраще парад планет буде видно жителям Північної півкулі. Дивитися потрібно буде в східному та південно-східному напрямку.

Планети зійдуться в ряд рано вранці 3 червня, орієнтовно за 45-60 хвилин до сходу сонця.

Шість планет Сонячної системи вишикуються в дугу вранці 3 червня

Нагадаємо, в ніч з 28 лютого на 1 березня по всьому світу спостерігали унікальне явище в небі — парад планет Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун, Меркурій та Сатурн. Подібне не повториться до 2040 року.

В лютому ЗМІ писали про французького астрофотографа Гвенаеля Бланка, який створив ідеальне зображення параду планет Сонячної системи. На знімку шість планет вишикувані поруч із місяцем, що дозволяє порівняти їхні розміри так, як їх видно з землі.

Також 26 лютого Фокус писав про те, який вигляд парад планет мав би в інших світах Сонячної системи, зокрема з супутника Юпітера, або з одного з небесних тіл системи близької до нас зірки TRAPPIST-1.