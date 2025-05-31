Редкий парад планет: в июне шесть светил выстроятся в одну дугу, когда можно увидеть

На небе рано утром 3 июня 2025 года можно будет наблюдать редкий парад планет. Шесть небесных тел Солнечной системы выстроятся в одну дугу.

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Об этом сообщает медиа MeToo в Facebook.

Для того, чтобы собственными глазами увидеть астрономическое явление, может понадобиться бинокль или телескоп. На рассветном небе образуют дугу планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран.

Парад планет 3 июня: где и когда наблюдать

Астрономическое событие можно будет увидеть во многих уголках Земли, но лучше всего парад планет будет виден жителям Северного полушария. Смотреть нужно будет в восточном и юго-восточном направлении.

Планеты сойдутся в ряд рано утром 3 июня, ориентировочно за 45-60 минут до восхода солнца.

Шесть планет Солнечной системы выстроятся в дугу утром 3 июня

Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта по всему миру наблюдали уникальное явление в небе — парад планет Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн. Подобное не повторится до 2040 года.

В феврале СМИ писали о французском астрофотографе Гвенаэле Бланка, который создал идеальное изображение парада планет Солнечной системы. На снимке шесть планет выстроены рядом с Луной, что позволяет сравнить их размеры так, как они видны с земли.

Также 26 февраля Фокус писал о том, как парад планет выглядел бы в других мирах Солнечной системы, в частности со спутника Юпитера, или с одного из небесных тел системы близкой к нам звезды TRAPPIST-1.