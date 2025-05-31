"Невероятная красота": в небе над Киевом заметили необычное явление (фото)

Киевляне распространяют в сети фото нетипичных облаков, появившихся в небе над Киевом 31 мая. Они напоминают завитки овечьего меха или рябь на побережье.

Related video

Фотографии "кудрявых" облаков опубликовал местный Telegram-канал "Реальный Киев".

В небе над столицей появились облака, напоминающие "барашков" Фото: Telegram / Реальный Киев

"Невероятной красоты небо сейчас видят киевляне", — написали админы канала.

В паблике "Труха Киев" предполагают, что это атмосферное явление может быть перисто-кучевыми облаками.

Явление в небе над Киевом может быть перисто-кучевыми облаками Фото: Telegram / Труха Киев

В небе над Киевом появились перисто-кучевые облака: что о них известно

Гряды или пучки белых перисто-кучевых облаков состоят из мелких волн, отдельных зерен или "хлопьев" и часто напоминают рябь на поверхности воды. Их нередко путают со следом от самолета.

Состоят такие облака из мелких ледяных хрусталиков, иногда они содержат также переохлажденные капли воды. Они достаточно прозрачны и почти не препятствуют свету, даже когда закрывают собой солнце или луну — в таком случае нередко можно наблюдать также эффект гало или радужную окраску отдельных частиц облаков. Небесная голубизна может просвечиваться сквозь них, и от этого они приобретают голубой оттенок.

Перисто-кучевые облака часто предвещают приход холодного фронта.

Напомним, рано утром 3 июня в небе можно будет наблюдать редкий парад планет, во время которого в одну дугу выстроятся шесть светил Солнечной системы.

В марте в сети публиковали фотографии неизвестного небесного сияния в Харьковской области, которое оказалось атмосферным феноменом.