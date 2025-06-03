Где в Украине чаще всего жалуются на качество связи и Интернета: статистика
В Украине ежедневно системно прорабатывают обращения граждан для обеспечения надлежащего качества связи и справедливого отношения со стороны операторов. В мае в комиссию поступило 433 таких обращений, больше всего от жителей Киева.
Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи
Больше всего вопросов за май касались:
- мобильной голосовой связи и текстовых сообщений — 242 обращения (55,9%),
- фиксированной голосовой связи — 44 (10,2%),
- фиксированного интернета — 45 (10,4%),
- мобильного интернета — 20 (4,6%),
- услуг почтовой связи — 29 (6,7%).
Активнее всего обращались жители Киева (84 обращения), Львовской (39), Днепропетровской (38) и Харьковской (34) областей.
Все обращения рассмотрели вовремя, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В частности, 52 обращения решили положительно, 120 — сопроводили предоставлением разъяснений и информации.
В НКЭК отмечают, в случае возникновения проблем со связью или почтовыми услугами сначала обратитесь к своему поставщику услуг. Если решить вопрос не удалось — обращайтесь в НКЭК. Как подать обращение читайте здесь.
Горячая линия (каждую среду): (044) 202-00-81).
Общественная приемная: (044) 202-00-68.
Напомним, Фокус ранее писал о планах властей улучшить качество мобильной связи в Украине. Для этого хотят ускорить строительство базовых станций.
В частности, ранее эксперт рассказал, как узнать, прослушивают ли мобильный телефон и можно ли избавиться от этого.