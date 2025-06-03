Где в Украине чаще всего жалуются на качество связи и Интернета: статистика

В Украине ежедневно системно прорабатывают обращения граждан для обеспечения надлежащего качества связи и справедливого отношения со стороны операторов. В мае в комиссию поступило 433 таких обращений, больше всего от жителей Киева.

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Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи

Больше всего вопросов за май касались:

мобильной голосовой связи и текстовых сообщений — 242 обращения (55,9%),

фиксированной голосовой связи — 44 (10,2%),

фиксированного интернета — 45 (10,4%),

мобильного интернета — 20 (4,6%),

услуг почтовой связи — 29 (6,7%).

Активнее всего обращались жители Киева (84 обращения), Львовской (39), Днепропетровской (38) и Харьковской (34) областей.

Все обращения рассмотрели вовремя, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В частности, 52 обращения решили положительно, 120 — сопроводили предоставлением разъяснений и информации.

В НКЭК отмечают, в случае возникновения проблем со связью или почтовыми услугами сначала обратитесь к своему поставщику услуг. Если решить вопрос не удалось — обращайтесь в НКЭК. Как подать обращение читайте здесь.

Горячая линия (каждую среду): (044) 202-00-81).

Общественная приемная: (044) 202-00-68.

Напомним, Фокус ранее писал о планах властей улучшить качество мобильной связи в Украине. Для этого хотят ускорить строительство базовых станций.

В частности, ранее эксперт рассказал, как узнать, прослушивают ли мобильный телефон и можно ли избавиться от этого.