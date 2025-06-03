Де в Україні найчастіше скаржаться на якість зв'язку та Інтернету: статистика

В Україні щодня системно опрацьовують звернення громадян для забезпечення належної якості зв’язку та справедливого ставлення з боку операторів. У травні до комісії надійшло 433 таких звернень, найбільше від жителів Києва.

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Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку

Найбільше питань за травень стосувалися:

мобільного голосового зв’язку та текстових повідомлень — 242 звернення (55,9%),

фіксованого голосового зв’язку — 44 (10,2%),

фіксованого інтернету — 45 (10,4%),

мобільного інтернету — 20 (4,6%),

послуг поштового зв’язку — 29 (6,7%).

Найактивніше зверталися мешканці Києва (84 звернення), Львівської (39), Дніпропетровської (38) та Харківської (34) областей.

Усі звернення розглянули вчасно, відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, 52 звернення вирішили позитивно, 120 — супроводили наданням роз’яснень і інформації.

У НКЕК зазначають, у разі виникнення проблем зі звʼязком чи поштовими послугами спочатку зверніться до свого постачальника послуг. Якщо вирішити питання не вдалося — звертайтесь до НКЕК. Як подати звернення читайте тут.

Гаряча лінія (щосереди): (044) 202-00-81).

Громадська приймальня: (044) 202-00-68.

Нагадаємо, Фокус раніше писав про плани влади поліпшити якість мобільного зв'язку в Україні. Для цього хочуть прискорити будівництво базових станцій.

Зокрема, раніше експерт розповів, як дізнатися, чи прослуховують мобільний телефон і чи можна позбутися цього.