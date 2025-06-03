В Украину впервые разрешили импортировать медканнабис: что будут продавать в аптеках
Украина выдала первое разрешение на ввоз субстанции "медицинский каннабис". Минздрав подсчитал, что более 6 млн украинцев нуждаются в таких лекарствах.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
По сведениям регулятора, разрешение выдано 2 июня на субстанцию, которая зарегистрирована в Украине и внесена в Государственный реестр лекарственных средств.
Теперь украинские медучреждения будут законно покупать и использовать препараты на основе каннабиса, а пациенты получат их по рецепту врача.
Медицинская субстанция используется для производства лекарств, первый препарат на основе медицинского каннабиса в Украине зарегистрирован в январе 2025 года. Это экстракт полного спектра Curaleaf (Куралиф) от испанской компании Medalchemy.
Далее в украинские аптеки завезут твердые капсулы, дентальные пасты и гели на основе каннабиса. Препараты отпускают пациентам с заболеваниями, входящими в утвержденный Минздравом перечень болезней и состояний.
К примеру, Curaleaf употребляют при хронической боли, тошноте, болезни Паркинсона, эпилепсии, анорексии, судорогах и других симптомах. Препараты на основе медканнабиса применяют для лечения посттравматических стрессовых расстройств.
В Минздраве сообщали, что в Украине более 6 млн человек нуждаются в лекарствах на основе медканнабиса. В это число входят военные и гражданские, пострадавшие от большой войны.
Напомним, ученые выявили новый лечебный потенциал каннабидиола (CBD), получаемого из каннабиса. Открытие может помочь миллионам больным эпилепсией и рассеянным склерозом.
В Украине действует электронная система "еКонопля", в которой есть интерактивная карта с посевами каннабиса.