В Украину впервые разрешили импортировать медканнабис: что будут продавать в аптеках

Украина выдала первое разрешение на ввоз субстанции "медицинский каннабис". Минздрав подсчитал, что более 6 млн украинцев нуждаются в таких лекарствах.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

По сведениям регулятора, разрешение выдано 2 июня на субстанцию, которая зарегистрирована в Украине и внесена в Государственный реестр лекарственных средств.

Теперь украинские медучреждения будут законно покупать и использовать препараты на основе каннабиса, а пациенты получат их по рецепту врача.

Медицинская субстанция используется для производства лекарств, первый препарат на основе медицинского каннабиса в Украине зарегистрирован в январе 2025 года. Это экстракт полного спектра Curaleaf (Куралиф) от испанской компании Medalchemy.

Далее в украинские аптеки завезут твердые капсулы, дентальные пасты и гели на основе каннабиса. Препараты отпускают пациентам с заболеваниями, входящими в утвержденный Минздравом перечень болезней и состояний.

К примеру, Curaleaf употребляют при хронической боли, тошноте, болезни Паркинсона, эпилепсии, анорексии, судорогах и других симптомах. Препараты на основе медканнабиса применяют для лечения посттравматических стрессовых расстройств.

В Минздраве сообщали, что в Украине более 6 млн человек нуждаются в лекарствах на основе медканнабиса. В это число входят военные и гражданские, пострадавшие от большой войны.

Напомним, ученые выявили новый лечебный потенциал каннабидиола (CBD), получаемого из каннабиса. Открытие может помочь миллионам больным эпилепсией и рассеянным склерозом.

В Украине действует электронная система "еКонопля", в которой есть интерактивная карта с посевами каннабиса.