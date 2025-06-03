В Україну вперше дозволили імпортувати медканабіс: що продаватимуть в аптеках

Україна видала перший дозвіл на ввезення субстанції "медичний канабіс". МОЗ підрахувало, що понад 6 млн українців потребують таких ліків.

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Про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

За відомостями регулятора, дозвіл видано 2 червня на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів.

Тепер українські медустанови законно купуватимуть і використовуватимуть препарати на основі канабісу, а пацієнти отримають їх за рецептом лікаря.

Медична субстанція використовується для виробництва ліків, перший препарат на основі медичного канабісу в Україні зареєстровано в січні 2025 року. Це екстракт повного спектра Curaleaf (Кураліф) від іспанської компанії Medalchemy.

Далі в українські аптеки завезуть тверді капсули, дентальні пасти та гелі на основі канабісу. Препарати відпускають пацієнтам із захворюваннями, що входять до затвердженого МОЗ переліку хвороб і станів.

Наприклад, Curaleaf вживають у разі хронічного болю, нудоти, хвороби Паркінсона, епілепсії, анорексії, судом та інших симптомів. Препарати на основі медканабісу застосовують для лікування посттравматичних стресових розладів.

У МОЗ повідомляли, що в Україні понад 6 млн осіб потребують ліків на основі медканабісу. У це число входять військові та цивільні, які постраждали від великої війни.

Нагадаємо, вчені виявили новий лікувальний потенціал канабідіолу (CBD), одержуваного з канабісу. Відкриття може допомогти мільйонам хворим на епілепсію і розсіяний склероз.

В Україні діє електронна система "еКоноплі", в якій є інтерактивна карта з посівами канабісу.