Ударил нацгвардейца на блокпосту: нетрезвый боец ММА напал на военного в Киеве (фото)

В Киеве во время комендантского часа 23-летний спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар военнослужащему Национальной гвардии Украины, который выполнял служебные обязанности на блокпосту.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 4 июня.

Указано, что 1 июня в Голосеевском районе Киева во время комендантского часа на одном из блокпостов был остановлен автомобиль, водителем которого оказалась девушка в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с водителем в автомобиле находился пассажир, который также находился в состоянии опьянения. Пока правоохранители проверяли документы девушки, мужчина вел себя агрессивно и нанес одному из нацгвардейцев удар кулаком в лицо.

Мастер ММА ударил нацгвардейца Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители сообщили, что нападавший профессионально занимается боевыми искусствами. По данным источников в правоохранительных органах, на которые ссылается "Украинская правда", речь идет о тренере по смешанным единоборствам (MMA) Дмитрии Тулубе.

Фото задержанного нападающего, предоставленное источниками УП в правоохранительных органах Фото: Украинская правда

Полиция Киева сообщила, что водитель и пассажир автомобиля Audi A6 не имели соответствующих пропусков для передвижения во время комендантского часа.

Мужчине объявили подозрение за умышленное нанесение работнику правоохранительного органа телесных повреждений легкой или средней степени тяжести при исполнении служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в конце мая в Черкассах работник ТЦК остановил двух мужчин для проверки военно-учетных документов, однако они избили военного и скрылись с места происшествия. Пострадавший был защитником Донецкого аэропорта, а подозреваемые вскоре были задержаны.

Ранее во Львовской области сотруднику ТЦК сломали ребра. В центре комплектования отметили, что военнослужащего избили восемь человек во время проверки документов.