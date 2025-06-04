Вдарив нацгвардійця на блокпосту: нетверезий боєць ММА напав на військового в Києві (фото)

У Києві під час комендантської години 23-річний спортсмен, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс удар військовослужбовцю Національної гвардії України, який виконував службові обов’язки на блокпосту.

Related video

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 4 червня.

Зазначено, що 1 червня у Голосіївському районі Києва під час комендантської години на одному з блокпостів було зупинено автомобіль, водійкою якого виявилася дівчина в стані алкогольного сп’яніння. Разом із водійкою в автомобілі перебував пасажир, який також знаходився в стані сп’яніння. Поки правоохоронці перевіряли документи дівчини, чоловік поводився агресивно та наніс одному з нацгвардійців удар кулаком в обличчя.

Майстер ММА вдарив нацгвардійця Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили, що нападник професійно займається бойовими мистецтвами. За даними джерел у правоохоронних органах, на які посилається "Українська правда", йдеться про тренера зі змішаних єдиноборств (MMA) Дмитра Тулуба.

Фото затриманого нападника, надане джерелами УП у правоохоронних органах Фото: Українська правда

Поліція Києва повідомила, що водійка та пасажир автомобіля Audi A6 не мали відповідних перепусток для пересування під час комендантської години.

Чоловікові оголосили підозру за умисне нанесення працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень легкого або середнього ступеня тяжкості під час виконання службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України). За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Нагадаємо, наприкінці травня у Черкасах працівник ТЦК зупинив двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів, однак вони побили військового та зникли з місця події. Постраждалий був захисником Донецького аеропорту, а підозрюваних незабаром було затримано.

Раніше у Львівській області співробітнику ТЦК зламали ребра. У центрі комплектування відзначили, що військовослужбовця побили восьмеро осіб під час перевірки документів.