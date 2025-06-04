Настоящая летняя жара и угроза пожаров: чем будет удивлять погода в Украине (карта)

После дождей и прохлады в регионы пришло долгожданное тепло. Солнце повысит температуру до +31 градуса, но без грозы не обойдется.

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Об этом 4 июня предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня

Завтра на погоду в основном будет влиять теплый воздух, который распространяется с запада. Ночью обещают "свежую" температуру, но днем ожидаются малая облачность и более высокие градусы. В поле повышенного атмосферного давления будет сухо, лишь во второй половине дня не исключен кратковременный дождь на северо-западе.

В целом 5 июня прогнозируют небольшую облачность без осадков. Ветер будет преимущественно южным (на востоке — северным) со скоростью 5-10 м/с. Днем в Карпатах местами возможны порывы 15-20 м/с. В северо-западных регионах местами пройдет кратковременный дождь, возможна и гроза.

Ночью столбики термометров будут фиксировать от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов, а на юго-западе и до +31. Несколько прохладнее будет в Карпатах: от +9 до +14 градусов в ночные часы, и 18-23 градусов — в дневные.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня Фото: Укргидрометцентр

Какой будет четверг в Киеве: прогноз погоды

В Киеве и области 5 июня также ожидается небольшая облачность. Будет сухо, ветер — южный со скоростью 5-10 м/с. На Киевщине ночью столбики термометров будут фиксировать 11-16 градусов тепла, а днем — от +23 до +28. В самой столице ночью температура опустится до 14-16 тепла, а днем прогнозируют от +26 до +28.

Прогноз погоды: пожарная опасность

В Укргидрометцентре предупредили, что в ряде регионов будет чрезвычайный уровень пожарной опасности:

с сегодняшнего дня по 6 июня — в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях;

5-6 июня — в Тернопольской, Черновицкой, Винницкой областях;

5 июня — в Сумской области;

6 июня — в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На карте изображены места повышенной пожарной опасности 6 июня Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что июнь в Украине будет теплым. Средняя температура ожидается примерно в пределах от +19 до +23 градусов.

Метеоролог Вера Балабух объяснила, какой вообще погоды стоит ждать этим летом. Несмотря на нетипичные периоды прохлады весной ученые прогнозируют, что температура будет превышать норму.