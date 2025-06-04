Справжня літня спека і загроза пожеж: чим дивуватиме погода в Україні (карта)

Після дощів та прохолоди в регіони прийшло довгоочікуване тепло. Сонце підвищить температуру до +31 градуса, але без грози не обійдеться.

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Про це 4 червня попередили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня

Завтра на погоду здебільшого впливатиме тепле повітря, яке поширюється з заходу. Вночі обіцяють "свіжу" температуру, але вдень очікуються мала хмарність та вищі градуси. В полі підвищеного атмосферного тиску буде сухо, лише у другій половині дня не виключений короткочасний дощ на північному заході.

Загалом 5 червня прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер буде переважно південним (на сході — північним) зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень у Карпатах подекуди можливі пориви 15-20 м/с. У північно-західних регіонах місцями пройде короткочасний дощ, можлива і гроза.

Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +11 до +16 градусів. Вдень повітря прогріється до 23-28 градусів, а на південному заході й до +31. Дещо прохолодніше буде у Карпатах: від +9 до +14 градусів у нічні години, і 18-23 градусів — у денні.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня Фото: Укргідрометцентр

Який буде четвер у Києві: прогноз погоди

У Києві й області 5 червня також очікується невелика хмарність. Буде сухо, вітер — південний зі швидкістю 5-10 м/с. На Київщині вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 11-16 градусів тепла, а вдень — від +23 до +28. У самій столиці вночі температура опуститься до 14-16 тепла, а вдень прогнозують від +26 до +28.

Прогноз погоди: пожежна небезпека

В Укргідрометцентрі попередили, що в низці регіонів буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

відсьогодні по 6 червня — у Харківській, Миколаївській, Херсонській областях;

5-6 червня — у Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях;

5 червня — на Сумщині;

6 червня — в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На карті зображені місця підвищеної пожежної небезпеки 6 червня Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що червень в Україні буде теплим. Середня температура очікується приблизно в межах від +19 до +23 градусів.

Метеорологиня Віра Балабух пояснила, якої взагалі погоди варто чекати цього літа. Попри нетипові періоди прохолоди навесні науковці прогнозують, що температура буде перевищувати норму.