ЦПАУ меняют правила: большинство услуг станут платными, цены вырастут

В Украине планируют изменить оплату за админуслуги: большинство из них станут платными, с фиксированными тарифами от 20 до 200 гривен. Например, регистрация брака будет стоить 200 гривен, оформление документов на бизнес или землю — тоже до 200. В то же время социальные и детские услуги останутся бесплатными.

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Об этом говорится в законопроекте №4380, который поддержала Верховная Рада Украины в первом чтении в четверг, 5 июня.

Инициаторы законопроекта объясняют, что новая система оплаты позволит компенсировать расходы местных бюджетов на содержание ЦПАУ, которые сейчас часто работают в минус и не покрывают своих расходов. Сейчас большинство основных админуслуг предоставляются бесплатно или за символическую плату.

"Основная причина этой проблемы заключается в том, что за большинство административных услуг предусмотрены недостаточно компенсационные платежи (например 13,60 грн за регистрацию места жительства), или мизерные платежи (за регистрацию брака — госпошлина 85 копеек, "местный нотариат" — 17 и 34 копейки и т.д.), или же вообще являются бесплатными для потребителей (регистрация бизнеса, земли и т.д.)", — говорится в пояснительной записке.

Документ определяет перечень из примерно 150 самых распространенных административных услуг и вводит новые тарифы. Основные изменения:

минимальная стоимость админуслуги — 20 гривен;

регистрация бизнеса или земельного участка — от 100 до 200 гривен;

регистрация брака — 200 гривен вместо 85 копеек;

для пользователей электронных сервисов предусмотрена скидка 25%.

Услуги социального, пенсионного направления, а также сервисы для детей и в дальнейшем будут предоставляться бесплатно.

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что обновленный подход к администрированию админуслуг позволит громадам точнее планировать расходы, а ЦПАУ — работать стабильно и без убытков. Тарифы на услуги будут пересматривать минимум раз в три года, чтобы избежать ситуации, когда расценки остаются символическими и не покрывают реальных расходов.

Напомним, в конце мая стало известно, что в июне в "Дії" появятся платные сервисы. Первой запланировано монетизировать услугу, связанную с быстрой отправкой электронных копий документов.

Ранее сообщалось, что в Telegram появились платные входящие сообщения. Функция Star Messages позволяет владельцам Premium-аккаунтов установить плату за входящие сообщения для тех, кого нет в списке контактов.