ЦНАПи змінюють правила: більшість послуг стануть платними, ціни зростуть

В Україні планують змінити оплату за адмінпослуги: більшість із них стануть платними, з фіксованими тарифами від 20 до 200 гривень. Наприклад, реєстрація шлюбу коштуватиме 200 гривень, оформлення документів на бізнес чи землю — теж до 200. Водночас соціальні та дитячі послуги залишаться безкоштовними.

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Про це йдеться в законопроєкті №4380, який підтримала Верховна Рада України в першому читанні у четвер, 5 червня.

Ініціатори законопроєкту пояснюють, що нова система оплати дозволить компенсувати витрати місцевих бюджетів на утримання ЦНАПів, які нині часто працюють у мінус і не покривають своїх витрат. Наразі більшість основних адмінпослуг надаються безкоштовно або за символічну плату.

"Основна причина цієї проблеми полягає у тому, що за більшість адміністративних послуг передбачені недостатньо компенсаційні платежі (як-от 13,60 грн за реєстрацію місця проживання), чи мізерні платежі (за реєстрацію шлюбу – держмито 85 копійок, "місцевий нотаріат" – 17 і 34 копійки тощо), або ж взагалі є безоплатними для споживачів (реєстрація бізнесу, землі тощо)", – йдеться в пояснювальній записці.

Документ визначає перелік із приблизно 150 найпоширеніших адміністративних послуг і запроваджує нові тарифи. Основні зміни:

мінімальна вартість адмінпослуги — 20 гривень;

реєстрація бізнесу або земельної ділянки — від 100 до 200 гривень;

реєстрація шлюбу — 200 гривень замість 85 копійок;

для користувачів електронних сервісів передбачена знижка 25%.

Послуги соціального, пенсійного спрямування, а також сервіси для дітей і надалі надаватимуться безкоштовно.

У пояснювальній записці до законопроєкту також вказано, що оновлений підхід до адміністрування адмінпослуг дозволить громадам точніше планувати витрати, а ЦНАПам — працювати стабільно й без збитків. Тарифи на послуги переглядатимуть щонайменше раз на три роки, аби уникнути ситуації, коли розцінки залишаються символічними і не покривають реальних витрат.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що у червні у "Дії" з'являться платні сервіси. Першою заплановано монетизувати послугу, пов’язану зі швидким надсиланням електронних копій документів.

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