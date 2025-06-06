Количество украинцев, готовых терпеть войну, стремительно увеличилось, — опрос

Впервые с начала 2024 года в Украине выросла доля граждан, которые готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Сейчас 60% опрошенных украинцев заявили о такой готовности.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Указано, что социологи проводят регулярные опросы граждан с начала полномасштабной войны в Украине. Сообщается, что до мая 2024 года около 70-71% украинцев были готовы терпеть войну столько, сколько нужно. После этого показатель начал постепенно снижаться и в марте 2025 года достиг минимума — 54%.

Но потом тенденция изменилась и сейчас доля тех, кто готов терпеть войну сколько будет необходимо, выросла до 60%. Кроме того, 6% респондентов готовы выдержать конфликт в течение года, а 20% — от нескольких месяцев до полугода. Еще 14% опрошенных не смогли дать однозначного ответа на этот вопрос.

Фото: Скриншот

Меньше всего желающих терпеть войну проживают на востоке Украины — это 51% граждан. В других регионах показатель примерно одинаковый — 60-62%.

Фото: Скриншот

Также по данным опроса известно, что более половины людей во всех возрастных группах готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Хотя это не единственный показатель отношения к войне, он важен. Это свидетельствует, что украинцы всех возрастов поддерживают идею длительного сопротивления агрессору, так же как и в разных регионах страны.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, рейтинг доверия украинцев к государственным деятелям возглавляют экс-глава ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов и действующий президент Владимир Зеленский.

Ранее росСМИ сообщали, что большинство российских военных, участвующих во вторжении в Украину, выступают за прекращение боевых действий. Они не понимают официально заявленных целей так называемой "специальной военной операции" и не ожидают ее скорого завершения.