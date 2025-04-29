Окончание войны в Украине: верят ли военные РФ в цели "СВО", — опрос (инфографика)

Большинство российских военных, участвующих во вторжении в Украину, выступают за прекращение боевых действий. Они не понимают официально заявленных целей так называемой "специальной военной операции" и не ожидают ее скорого завершения.

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К таким выводам пришли журналисты российского издания "Верстка" совместно с группой анонимных социологов. Они опросили более 100 военнослужащих РФ, участвующих в боевых действиях против Украины, чтобы узнать их отношение к войне, мирным переговорам, целям так называемой "специальной военной операции" и сравнить с ответами мирного населения.

Завершение боевых действий в Украине

Большинство опрошенных — три четверти респондентов — выразили поддержку немедленному прекращению войны. Продолжить "СВО" до победы хочет чуть меньше четверти, и только два человека из 100 заявили, что воевали бы дальше, чтобы "отомстить за погибших".

Мнение военных относительно целей "СВО"

Только 20% военных смогли повторить официальную кремлевскую риторику о "денацификации" и "демилитаризации", чуть более 22% считают, что все начиналось для противостояния коллективному Западу и НАТО. Другие военные называли главной целью вторжения полное присоединение Украины к России, смена власти в Киеве, защита русскоязычного населения и отстаивание границ. Некоторые опрошенные назвали целями войны удержание власти и обогащение.

Готовность на вывод войск без "победы"

На это готова большая половина опрошенных. В частности, 51% заявили, что поддержали бы решение о выводе войск из Украины даже без достижения задекларированных целей. Негативно к такой перспективе восприняли 41% респондентов.

Настроения военных в России

Оптимизма относительно быстрого завершения войны не было. Более половины опрошенных считают, что боевые действия завершатся только через год или больше.

Цель РФ на переговорах

Большинство военных поддерживают идею перемирия. Но цели переговоров и позицию России собеседники трактуют по-разному. Чуть больше половины (52%) уверены, что основная цель президента России Владимира Путина — удержание захваченных территорий. 29% считают, что нужно сменить власть в Украине. Почти четверть (23%) респондентов назвали главной задачей на переговорах отказ Украины от вступления в НАТО.

С кем нужно вести переговоры

Почти половина (44%) опрошенных военных считают, что договариваться надо с Украиной, США и Европой. Еще 22% высказались за переговоры с другими посредниками. 15% военных полностью против любых переговоров.

Сравнение с гражданским населением РФ

Военные в целом менее оптимистичны и более критически настроены, чем гражданские россияне. В частности, только 53% военных считают, что РФ имеет успехи на фронте, тогда как среди гражданских этот показатель — 68%.

"Военные судят о состоянии дел не по телевизору", — считает социолог, который работал над исследованием.

Также отличаются и оценки переговорного процесса. Так, гражданские не считают удержание территорий ключевой целью мирного урегулирования. По мнению невоенных мужчин, главный итог — отказ Украины от вступления в НАТО.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в российско-украинской войне в дни 80-летия Дня победы. Оно заработает с полуночи с 7 на 8 мая и будет действовать до полуночи с 10 на 11 мая.

В то же время артиллеристы Вооруженных сил Украины, которые стоят на реке Оскол, не верят в перемирие Путина. Зато военные ожидают нового наступления Вооруженных сил Российской Федерации. Бойцы сомневаются в попытках Вашингтона достичь мира и сообщили о продвижении россиян, когда те обнаруживают слабые позиции на каких-то участках.