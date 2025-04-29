Закінчення війни в Україні: чи вірять військові РФ у цілі "СВО", — опитування (інфографіка)

Більшість російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну, виступають за припинення бойових дій. Вони не розуміють офіційно заявлених цілей так званої "спеціальної військової операції" та не очікують її швидкого завершення.

Related video

До таких висновків дійшли журналісти російського видання "Верстка" спільно з групою анонімних соціологів. Вони опитали понад 100 військовослужбовців РФ, що беруть участь у бойових діях проти України, аби дізнатись їхнє ставлення до війни, мирних переговорів, цілей так званої "спеціальної військової операції" та порівняти з відповідями мирного населення.

Завершення бойових дій в Україні

Більшість опитаних — три чверті респондентів — висловили підтримку негайному припиненню війни. Продовжити "СВО" до перемоги хоче трохи менше чверті, і лише двоє людей зі 100 заявили, що воювали б далі, щоб "помститися за загиблих".

Думка військових щодо цілей "СВО"

Тільки 20% військових змогли повторити офіційну кремлівську риторику про "денацифікацію" та "демілітаризацію", трохи більше 22% вважають, що все починалося для протистояння колективному Заходу і НАТО. Інші військові називали головною метою вторгнення повне приєднання України до Росії, зміна влади в Києві, захист російськомовного населення та відстоювання кордонів. Деякі опитані назвали цілями війни утримання влади та збагачення.

Готовність на виведення військ без "перемоги"

На це готова більша половина опитаних. Зокрема, 51% заявили, що підтримали б рішення про виведення військ з України навіть без досягнення задекларованих цілей. Негативно до такої перспективи сприйняли 41% респондентів.

Настрої військових в Росії

Оптимізму щодо швидкого завершення війни не було. Понад половину опитаних вважають, що бойові дії завершаться лише за рік чи більше.

Ціль РФ на переговорах

Більшість військових підтримують ідею перемир'я. Але цілі переговорів та позицію Росії співрозмовники трактують по-різному. Трохи більше половини (52%) впевнені, що основна мета президента Росії Володимира Путіна – утримання захоплених територій. 29% вважають, що потрібно змінити владу в Україні. Майже чверть (23%) респондентів назвали головним завданням на переговорах відмову України від вступу до НАТО.

З ким потрібно вести переговори

Майже половина (44%) опитаних військових вважають, що домовлятися треба з Україною, США та Європою. Ще 22% висловилися за переговори з іншими посередниками. 15% військових повністю проти будь-яких переговорів.

Порівняння з цивільним населенням РФ

Військові загалом менш оптимістичні та більш критично налаштовані, ніж цивільні росіяни. Зокрема, лише 53% військових вважають, що РФ має успіхи на фронті, тоді як серед цивільних цей показник — 68%.

"Військові судять про стан справ не по телевізору", — вважає соціолог, який працював над дослідженням.

Також відрізняються й оцінки переговорного процесу. Так, цивільні не вважають утримання територій ключовою метою мирного врегулювання. На думку невійськових чоловіків, головний підсумок – відмова України від вступу до НАТО.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив перемир'я в російсько-українській війні у дні 80-річчя Дня перемоги. Воно запрацює з півночі з 7 на 8 травня і діятиме до півночі з 10 на 11 травня.

Водночас артилеристи Збройних сил України, які стоять на річці Оскіл, не вірять у перемир'я Путіна. Натомість військові очікують нового наступу Збройних сил Російської Федерації. Бійці сумніваються у спробах Вашингтона досягнути миру та повідомили про просування росіян, коли ті виявляють слабкі позиції на якихось ділянках.