Кількість українців, готових терпіти війну, стрімко збільшилася, — опитування

Вперше з початку 2024 року в Україні зросла частка громадян, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Наразі 60% опитаних українців заявили про таку готовність.

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Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Зазначено, що соціологи проводять регулярні опитування громадян з початку повномасштабної війни в Україні. Повідомляється, що до травня 2024 року близько 70–71% українців були готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Після цього показник почав поступово знижуватися і в березні 2025 року досяг мінімуму — 54%.

Але потім тенденція змінилася і наразі частка тих, хто готовий терпіти війну скільки буде необхідно, зросла до 60%. Крім того, 6% респондентів готові витримати конфлікт протягом року, а 20% — від кількох місяців до півроку. Ще 14% опитаних не змогли дати однозначної відповіді на це питання.

Фото: Скриншот

Найменше охочих терпіти війну проживають на сході України — це 51% громадян. В інших регіонах показник приблизно однаковий – 60-62%.

Фото: Скриншот

Також за даними опитування відомо, що більше половини людей у всіх вікових групах готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Хоч це не єдиний показник ставлення до війни, він важливий. Це свідчить, що українці різного віку підтримують ідею тривалого опору агресору, так само як і в різних регіонах країни.

Нагадаємо, згідно з результатами соціологічного дослідження, рейтинг довіри українців до державних діячів очолюють ексголовком ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов та чинний президент Володимир Зеленський.

Раніше росЗМІ повідомляли, що більшість російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну, виступають за припинення бойових дій. Вони не розуміють офіційно заявлених цілей так званої "спеціальної військової операції" та не очікують її швидкого завершення.