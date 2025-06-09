Прогноз погоды на сегодня: где похолодает, а где ждать жару до +37 градусов (карта)
В Укргидрометцентре спрогнозировали снижение температуры и грозы, но только в части регионов. По Украине ожидается переменная облачность, а на западе — еще и сильные порывы ветра.
Об этом известно из публикации Укргидрометцентра в Facebook.
Погода сегодня: прогноз на 9 июня
В целом ожидается переменная облачность. В Сумской, Одесской и Николаевской областях, большинстве центральных регионов днем пройдут местами кратковременные дожди, возможны и грозы. На остальных территориях будет сухо.
Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, его скорость будет достигать 7-12 м/с — от умеренного до сильного. Однако в западной части страны днем возможны местами порывы 15-20 м/с, это уже от сильного до очень сильного ветра.
На западе похолодает, днем столбики термометров будут фиксировать 17-22 градуса тепла. В большинстве северных регионов, а также Винницкой и Черкасской областях днем температура снизится до 23-28. На остальных территориях удержится от 29 до 34 градусов, жарче всего будет на юго-востоке — от 35 до 37.
Дневные показатели, по прогнозу Укргидрометцентра, в областных центрах следующие:
- Ужгород — +20...+22;
- Львов — +19...+21;
- Ивано-Франковск — +19...+30;
- Тернополь — +19...+21;
- Черновцы — +19...+21;
- Хмельницкий — +19...+21;
- Луцк — +19...+21;
- Ровно — +19...+21;
- Житомир — +21...+23;
- Винница — +25...+27;
- Одесса — +27...+29;
- Николаев — +32...+34;
- Херсон — +33...+35;
- Симферополь — +31...+33;
- Кропивницкий — +28...+30;
- Черкассы — +28...+30;
- Чернигов — +24...+26;
- Сумы — +27...+29;
- Полтава — +30...+32;
- Днепр — +33...+35;
- Запорожье — +33...+35;
- Донецк — +34...+36;
- Луганск — +34...+36;
- Харьков — +33...+35.
Погода сегодня в Киеве
В столице и на Киевщине 9 июня также ожидается переменная облачность, но без осадков днем. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, его скорость — 7-12 м/с.
В Киеве днем столбики термометров будут фиксировать от 24 до 26 градусов тепла, а в регионе — от 23 до 28.
Напомним, эколог Александр Соколенко предупредил, что в ближайшее время в Украине может увеличиться смерчей из-за изменения климата. По его словам, страна оказалась в "зоне торнадо".
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