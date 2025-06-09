Прогноз погоды на сегодня: где похолодает, а где ждать жару до +37 градусов (карта)

В Укргидрометцентре спрогнозировали снижение температуры и грозы, но только в части регионов. По Украине ожидается переменная облачность, а на западе — еще и сильные порывы ветра.

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Об этом известно из публикации Укргидрометцентра в Facebook.

Погода сегодня: прогноз на 9 июня

В целом ожидается переменная облачность. В Сумской, Одесской и Николаевской областях, большинстве центральных регионов днем пройдут местами кратковременные дожди, возможны и грозы. На остальных территориях будет сухо.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, его скорость будет достигать 7-12 м/с — от умеренного до сильного. Однако в западной части страны днем возможны местами порывы 15-20 м/с, это уже от сильного до очень сильного ветра.

На западе похолодает, днем столбики термометров будут фиксировать 17-22 градуса тепла. В большинстве северных регионов, а также Винницкой и Черкасской областях днем температура снизится до 23-28. На остальных территориях удержится от 29 до 34 градусов, жарче всего будет на юго-востоке — от 35 до 37.

Дневные показатели, по прогнозу Укргидрометцентра, в областных центрах следующие:

Ужгород — +20...+22;

Львов — +19...+21;

Ивано-Франковск — +19...+30;

Тернополь — +19...+21;

Черновцы — +19...+21;

Хмельницкий — +19...+21;

Луцк — +19...+21;

Ровно — +19...+21;

Житомир — +21...+23;

Винница — +25...+27;

Одесса — +27...+29;

Николаев — +32...+34;

Херсон — +33...+35;

Симферополь — +31...+33;

Кропивницкий — +28...+30;

Черкассы — +28...+30;

Чернигов — +24...+26;

Сумы — +27...+29;

Полтава — +30...+32;

Днепр — +33...+35;

Запорожье — +33...+35;

Донецк — +34...+36;

Луганск — +34...+36;

Харьков — +33...+35.

Прогноз погоды на 9 июня Фото: Укргидрометцентр

Погода сегодня в Киеве

В столице и на Киевщине 9 июня также ожидается переменная облачность, но без осадков днем. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, его скорость — 7-12 м/с.

В Киеве днем столбики термометров будут фиксировать от 24 до 26 градусов тепла, а в регионе — от 23 до 28.

Напомним, эколог Александр Соколенко предупредил, что в ближайшее время в Украине может увеличиться смерчей из-за изменения климата. По его словам, страна оказалась в "зоне торнадо".

Метеоролог Вера Балабух спрогнозировала, каким будет нынешнее лето в Украине. Она сообщила, что июль и август будут теплее климатической нормы.