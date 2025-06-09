Прогноз погоди на сьогодні: де похолодає, а де чекати на спеку до +37 градусів (карта)
В Укргідрометцентрі спрогнозували зниження температури та грози, але лише в частині регіонів. По Україні очікується мінлива хмарність, а на заході — ще й міцні пориви вітру.
Про це відомо з публікації Укргідрометцентру у Facebook.
Погода сьогодні: прогноз на 9 червня
Загалом очікується мінлива хмарність. У Сумській, Одеській і Миколаївській областях, більшості центральних регіонів вдень пройдуть місцями короткочасні дощі, можливі й грози. На решті територій буде сухо.
Вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний, його швидкість сягатиме 7-12 м/с — від помірного до сильного. Однак у західній частині країни вдень можливі подекуди пориви 15-20 м/с, це вже від міцного до дуже міцного вітру.
На заході похолодає, вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 17-22 градуси тепла. У більшості північних регіонів, а також Вінницькій і Черкаській областях вдень температура знизиться до 23-28. На решті територій утримається від 29 до 34 градусів, найспекотніше буде на південному сході — від 35 до 37.
Денні показники, за прогнозом Укргідрометцентру, в обласних центрах такі:
- Ужгород — +20…+22;
- Львів — +19…+21;
- Івано-Франківськ — +19…+30;
- Тернопіль — +19…+21;
- Чернівці — +19…+21;
- Хмельницький — +19…+21;
- Луцьк — +19…+21;
- Рівне — +19…+21;
- Житомир — +21…+23;
- Вінниця — +25…+27;
- Одеса — +27…+29;
- Миколаїв — +32…+34;
- Херсон — +33…+35;
- Сімферополь — +31…+33;
- Кропивницький — +28…+30;
- Черкаси — +28…+30;
- Чернігів — +24…+26;
- Суми — +27…+29;
- Полтава — +30…+32;
- Дніпро — +33…+35;
- Запоріжжя — +33…+35;
- Донецьк — +34…+36;
- Луганськ — +34…+36;
- Харків — +33…+35.
Погода сьогодні у Києві
У столиці й на Київщині 9 червня також очікується мінлива хмарність, але без опадів вдень. Вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний, його швидкість — 7-12 м/с.
У Києві вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від 24 до 26 градусів тепла, а в регіоні — від 23 до 28.
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