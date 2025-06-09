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Україна

Прогноз погоди на сьогодні: де похолодає, а де чекати на спеку до +37 градусів (карта)

Людина виставляє руку з-під парасольки під літній дощ
Фото: CNN | На початку тижня без літнього дощу не обійдеться (ілюстративне фото)

В Укргідрометцентрі спрогнозували зниження температури та грози, але лише в частині регіонів. По Україні очікується мінлива хмарність, а на заході — ще й міцні пориви вітру.

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Про це відомо з публікації Укргідрометцентру у Facebook.

Погода сьогодні: прогноз на 9 червня

Загалом очікується мінлива хмарність. У Сумській, Одеській і Миколаївській областях, більшості центральних регіонів вдень пройдуть місцями короткочасні дощі, можливі й грози. На решті територій буде сухо.

Вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний, його швидкість сягатиме 7-12 м/с — від помірного до сильного. Однак у західній частині країни вдень можливі подекуди пориви 15-20 м/с, це вже від міцного до дуже міцного вітру.

На заході похолодає, вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 17-22 градуси тепла. У більшості північних регіонів, а також Вінницькій і Черкаській областях вдень температура знизиться до 23-28. На решті територій утримається від 29 до 34 градусів, найспекотніше буде на південному сході — від 35 до 37.

Денні показники, за прогнозом Укргідрометцентру, в обласних центрах такі:

  • Ужгород — +20…+22;
  • Львів — +19…+21;
  • Івано-Франківськ — +19…+30;
  • Тернопіль — +19…+21;
  • Чернівці — +19…+21;
  • Хмельницький — +19…+21;
  • Луцьк — +19…+21;
  • Рівне — +19…+21;
  • Житомир — +21…+23;
  • Вінниця — +25…+27;
  • Одеса — +27…+29;
  • Миколаїв — +32…+34;
  • Херсон — +33…+35;
  • Сімферополь — +31…+33;
  • Кропивницький — +28…+30;
  • Черкаси — +28…+30;
  • Чернігів — +24…+26;
  • Суми — +27…+29;
  • Полтава — +30…+32;
  • Дніпро — +33…+35;
  • Запоріжжя — +33…+35;
  • Донецьк — +34…+36;
  • Луганськ — +34…+36;
  • Харків — +33…+35.
Інфографіка яка буде погода сьогодні в Україні Fullscreen
Прогноз погоди на 9 червня
Фото: Укргідрометцентр

Погода сьогодні у Києві

У столиці й на Київщині 9 червня також очікується мінлива хмарність, але без опадів вдень. Вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний, його швидкість — 7-12 м/с.

У Києві вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від 24 до 26 градусів тепла, а в регіоні — від 23 до 28.

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