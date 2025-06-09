Прогноз погоди на сьогодні: де похолодає, а де чекати на спеку до +37 градусів (карта)

В Укргідрометцентрі спрогнозували зниження температури та грози, але лише в частині регіонів. По Україні очікується мінлива хмарність, а на заході — ще й міцні пориви вітру.

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Про це відомо з публікації Укргідрометцентру у Facebook.

Погода сьогодні: прогноз на 9 червня

Загалом очікується мінлива хмарність. У Сумській, Одеській і Миколаївській областях, більшості центральних регіонів вдень пройдуть місцями короткочасні дощі, можливі й грози. На решті територій буде сухо.

Вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний, його швидкість сягатиме 7-12 м/с — від помірного до сильного. Однак у західній частині країни вдень можливі подекуди пориви 15-20 м/с, це вже від міцного до дуже міцного вітру.

На заході похолодає, вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 17-22 градуси тепла. У більшості північних регіонів, а також Вінницькій і Черкаській областях вдень температура знизиться до 23-28. На решті територій утримається від 29 до 34 градусів, найспекотніше буде на південному сході — від 35 до 37.

Денні показники, за прогнозом Укргідрометцентру, в обласних центрах такі:

Ужгород — +20…+22;

Львів — +19…+21;

Івано-Франківськ — +19…+30;

Тернопіль — +19…+21;

Чернівці — +19…+21;

Хмельницький — +19…+21;

Луцьк — +19…+21;

Рівне — +19…+21;

Житомир — +21…+23;

Вінниця — +25…+27;

Одеса — +27…+29;

Миколаїв — +32…+34;

Херсон — +33…+35;

Сімферополь — +31…+33;

Кропивницький — +28…+30;

Черкаси — +28…+30;

Чернігів — +24…+26;

Суми — +27…+29;

Полтава — +30…+32;

Дніпро — +33…+35;

Запоріжжя — +33…+35;

Донецьк — +34…+36;

Луганськ — +34…+36;

Харків — +33…+35.

Прогноз погоди на 9 червня Фото: Укргідрометцентр

Погода сьогодні у Києві

У столиці й на Київщині 9 червня також очікується мінлива хмарність, але без опадів вдень. Вітер буде південно-західним з переходом на північно-західний, його швидкість — 7-12 м/с.

У Києві вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від 24 до 26 градусів тепла, а в регіоні — від 23 до 28.

Нагадаємо, еколог Олександр Соколенко попередив, що найближчим часом в Україні може побільшати смерчів через зміну клімату. З його слів, країна опинилась у "зоні торнадо".

Метеорологиня Віра Балабух спрогнозувала, яким буде цьогорічне літо в Україні. Вона повідомила, що липень і серпень будуть теплішими за кліматичну норму.