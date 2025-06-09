Животное жило более трех веков назад: житель Запорожья наткнулся на уникальную находку

Мужчина на острове Хортица наткнулся на старые рога благородного оленя: они принадлежат животному, которое жило на этой территории более трех сотен лет назад. Сейчас они пополнили музейные фонды Национального заповедника "Хортица".

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О новой уникальной находке рассказали в Telegram-канале заповедника 9 июня.

"Рога благородного оленя (другое название — олень лесной) пополнили музейные фонды Национального заповедника "Хортица", — говорится в сообщении.

На рога наткнулся запорожанин Анатолий Мережко. Неожиданную находку ему удалось обнаружить на правом берегу старого русла реки Днепр.

Как отметили в заповеднике, благородные олени обитали на острове Хортица еще более трех веков назад. Рога, вероятно, принадлежат одному из их представителей. Однако при этом они сохранились в прекрасном состоянии: они целые, однако со временем потемнели.

В этот же день, когда господин Анатолий наткнулся на находку, он передал ее в заповедник. Он вручил их одному из сотрудников, Олегу Власову.

"Спасибо господину Анатолию Мережко за интересную находку!", — выразили благодарность на странице заповедника.

Благородный олень в Украине: чем особенное животное

Благородный олень или олень лесной — один из самых распространенных видов оленей в мире. Эти животные издавна обитали в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов — европейских и сибирских.

В Украине благородные олени обитают в Карпатах и Крыму. Свои рога животное сбрасывает каждый год, после чего отращивает новые. Самцы крупнее самок и обладают большими ветвистыми рогами, вес которых может превышать 15 килограммов.

Напомним, 8 июня в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили редкую ящерицу, которая не имеет ног.

Также 4 июня в издании "Карпатиум" рассказали об уникальном заповеднике в Украине, куда можно поехать летом и который не имеет аналогов в мире.